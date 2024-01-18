Рух транспорту узвозом в центрі Одеси буде закритий до літа

В Одесі до 31 травня продовжили перекриття руху Деволанівським узвозом. Він буде недоступний до літа.

Про це 17 січня повідомили в Одеській міській раді.

Рух закритий на всьому узвозі — від вулиці Єврейської до Карантинного узвозу. Причина — капітальний ремонт вулиці,

Деволанівський узвіз закритий для руху транспорту з червня 2022 року. У листопаді 2023 року в міськраді повідомили, що планують розпочати другий етап капремонту Деволанівського узвозу, щоб відкрити рух вулицею.

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу в Одесі

9 грудня 2020 року, стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на проведення ремонту та реставрації Деволанівського узвозу в Одесі на суму понад 196 мільйонів гривень. Після чого у міськраді повідомили про те, що на роботи планують витратити 193 мільйони.

На місці покинутої будівлі на Деволанівському узвозі, яка частково обвалилася 3 лютого, планували звести торговельний центр. Ескізний проєкт майбутнього ТЦ опублікували на сайті містобудівного моніторингу Одеської міськради.

На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом, закрили до кінця 2022.

У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой"розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157,7 млн грн, тоді як вартість тендеру була 193 6 млн грн.

31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 мільйон гривень, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.

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