У Херсоні попрощались із молодшим сержантом Ігорем Тинським. Загиблому захиснику було 43 роки.

Ігор Тинський все життя займався спортом та був чемпіоном України з вільної боротьби, говорить його батько Микола.

"Він був призером серед юнаків, потім на чемпіонаті світу також бронзу отримав. Потім мій син одружився", — говорить батько.

Вінок на похованні військового Ігоря Тинського, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Під час окупації Ігор був у Херсоні, після звільнення міста приєднався до лав ЗСУ.

"Він ходив десь у рейди чи не знаю. Після десь сьомого-дев'ятого рейду мені подзвонив, і сказав, що контужений, ранений, каску та бронежилет розбило, та ногу трохи покалічило. Говорить, що втратив багато крові", — каже Микола Тинський.

Рідні та друзі прийшли попрощатись із загиблим херсонським військовим Ігорем Тинським, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Після поранення військовослужбовець приїхав додому у коротку відпустку.

"І в останній день мав їхати з відпустки, його мали переводити наче в іншу частину. З дому за 30 хвилин, як мав вийти, у нього стався інфаркт" — розповів батько бійця.

Прощання із військовим Ігорем Тинським у Херсоні, 18 січня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Раніше 29 грудня 2023 року на Херсонщині попрощались із загиблим на війні бійцем Миколою Петяком.

У Херсоні 21 грудня 2023 року попрощалися із загиблими на війні 48-річним Миколою Колесником та 31-річним Володимиром Бабенком.

На Донецькому напрямку 8 листопада 2023 року загинув житель Осокорівки на Херсонщині, військовий Юрій Матвійчук.

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області 29 листопада загинув український військовослужбовець з села Хрещенівка Херсонської області Юрій Стецюк.

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