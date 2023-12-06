Захищаючи Україну загинув український військовий з Херсонщини Юрій Стецюк

Під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув український військовослужбовець з села Хрещенівка Херсонської області Юрій Стецюк.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Нововоронцовської селищної військової адміністрації.

За даними Нововоронцовської СВА, це сталось 29 листопада 2023 року.

"Пітьма опустилася на наші землі. Армія РФ не шкодує снарядів і ракет. Страшною ціною дається Україні її свобода. Важливо не забувати про це ні на мить. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Юрія Стецюка — героя нашої громади, який поклав своє життя за можливість жити всім нам", — йдеться на сторінці громади.

Загиблому українському захиснику було 39 років.

Рідні загиблого військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Юрова з позивним "Музикант" створили петицію про присвоєння йому посмертного звання "Герой України".

30 листопада на Авдіївському напрямку загинув житель села Милове Херсонської області Олег Чумак.

27 листопада від осколкового поранення на війні загинув житель Херсонської області Юрій Гуцал.

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