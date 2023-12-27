НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Херсонщині попрощались із загиблим військовим Миколою Петяком
ЗСУАРМІЯСМЕРТЬВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Херсонщині попрощались із загиблим військовим Миколою Петяком

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, загиблий боєць, Микола Петяк
Загиблий на війні Микола Петяк. Фото: надала Анна Славич

На Херсонщині 29 грудня попрощались із загиблим на війні бійцем Миколою Петяком.

Про це Суспільному повідомила його односелиця Анна Славич.

Військовий народився 10 вересня 1967 року у селі Золота Балка Бериславського району. Після закінчення Золотобалківської загальноосвітньої школи у 1982 році вступив до Херсонського суднобудівного ПТУ-5.

У 1985 році чоловіка призвали на строкову службу до армії. У 1987 році розпочав навчання у Гаврилівському ПТУ-26. До 2003 року працював водієм у колгоспі. З 2003 року займався обробітком землі.

На Херсонщині попрощались із загиблим військовим Миколою Петяком
Прощання із загиблим військовим Миколою Петяком, 29 грудня 2023 року. Фото: Володимир Літвінов/Telegram

26 лютого 2022 року Микола Петяк став на захист України. Був стрільцем другого взводу другого відділення військової частини А7223. Загинув 25 грудня 2023 року у селі Лугівське Запорізької області. У нього залишились дружина, двоє синів та онучка.

"Микола Васильович був доброзичливим, життєрадісним та працьовитим чоловіком, гарним сім'янином та справжнім патріотом свого села та України", — розповіла Анна Славич.

Раніше в ОВА повідомили, що 22 грудня на Херсонщині попрощалися із загиблим солдатом Русланом Кравченком. 46-річний військовий загинув у боях поблизу Синьківки на території Харківської області.

Також цього дня у Херсоні попрощалися із загиблими на війні 48-річним Миколою Колесником та 31-річним Володимиром Бабенком.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела
Сили оборони вдарили по військових об'єктах у Бєлгороді, цивільні загинули через помилку російських ППО — джерела Важливо

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
ЗСУ відбили 10 атак біля Первомайського та Невельського, на фронті відбулось 49 бойових зіткнень — Генштаб
ЗСУ відбили 10 атак біля Первомайського та Невельського, на фронті відбулось 49 бойових зіткнень — Генштаб
Товариський матч, школа олімпійського резерву із футболу, Житомир
Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
Ударні дрони і РЕБ – як Україна змагається на фронті з росіянами. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
Ударні дрони і РЕБ – як Україна змагається на фронті з росіянами. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО
В Івано-Франківську провели благодійну коляду для допомоги ЗСУ
Мільйон на 200 аптечок. У Франківську провели благодійну коляду на підтримку бійців ЗСУ
На початок