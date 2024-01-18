У Кропивницькому попрощалися з бійцем Сергієм Сільвестренком

У Кропивницькому рідні, близькі, бойові побратими й посестри попрощалися із загиблим на війні з РФ 52-річним молодшим сержантом Сергієм Сільвестренком.

Сергій Сільвестренко народився 1 вересня 1971 року в Кропивницькому. Після школи вступив до машинобудівного технікуму, розповів його колега Роман Брайловський. Пройшов військову строкову службу в Луганській області. Працював на кропивницькому підприємстві за спеціальністю.

"Він збирав сільгосптехніку, яка оре нашу землю, обробляє землю, яка дає нам хліб. І він це щиро робив від всієї своєї душі. Допомагав тим, хто молодший, передавав свій досвід".

Сергій Сільвестренко загинув у віці 52 років. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів колеги загиблого, 6 березня 2023 року Сергія Сільвестренка мобілізували. Служив він на посаді номера обслуги кулеметного відділення стрілецької роти, загинув 10 січня біля села Кринки Херсонської області. У бійця залишились батьки, дружина й двоє синів.

Фото: Суспільне Кропивницький

Поховали бійця на Алеї Слави Далекосхідного кладовища.