Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 січня, поговорив телефоном із главою Франції Еммануелем Макроном. Зокрема сторони обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Дякую за запуск ініціативи "Артилерійська коаліція" та за оголошене в її межах зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем Caesar у 2024 році та боєприпаси до них", — сказав Зеленський.

За словами президента, вони також обговорили ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема пріоритетні для включення в наступний військовий пакет допомоги від Франції.

"Важливо й надалі посилювати українську ППО. Я вдячний за активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну", — сказав Зеленський.

Глава держави розповів президенту Франції й про початок підготовки Глобального саміту миру й зазначив, що до цього заходу важливо залучити якнайширше коло країн.

"Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7", — додав Зеленський.

18 січня у Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України. Міністерство оборони представляла делегація на чолі зі заступником очільника відомства Іваном Гаврилюком. Сам же глава МО Рустем Умєров приєднався до зустрічі онлайн.