На тимчасово окупованій території Луганщини росіяни запустили масову агітацію та готуються до псевдовиборів, на яких людям пропонуватимуть обрати президента РФ.

Про це в ефірі Суспільне Спротив розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Вибори без виборів. Повна іде агітація за чільного президента країни-агресора, який агітує за війну. Власне кажучи, всюди ідуть за нього відео, агітація. Так звана ЦВК ЛНР доповідає, що вибори будуть дуже доступними", — повідомив Артем Лисогор.

За словами Лисогора, окупанти планують розгорнути довгострокове голосування, яке почнеться 25 лютого, після чого з 15 по 17 березня будуть працювати дільниці.

Також росіяни планують провести голосування через інтернет. "В мене питання єдине: більше двох років в більшості населених пунктів немає світла й інтернету, про яке голосування можливе? Але, я думаю, скажуть — і люди проголосують через інтернет. Це буде масштабна фальсифікація", — прокоментував Лисогор.

Артем Лисогор додав, що значну частину голосів проведуть, як голосування на дому. Наприклад, під час минулих псевдовиборів окупанти по документах вказували голосування 62 осіб в будинку, де до повномасштабного вторгнення проживали 27 людей.

Очільник ОВА розповів, що люди почали більш активно виїжджати з окупованої території: їдуть переважно жінки з дітьми.

"Є два шляхи для жінок і дітей, які можна використати. Для чоловіків це взагалі проблема. Навіть між квазіреспубліками "ДНР" та "ЛНР" стоять пости, і якщо вони виявляють чоловіка з документами, то майже автоматично людину доставляють до фільтраційних пунктів військкомату", — повідомив Артем Лисогор.

Посадовець розповів, що виїхати з окупованої території Луганщини та повернутись в Україну через Білорусь коштує людям від 300 до 500 євро на людину. Ті, хто наважився на дорогу, стикаються з психологічним тиском, оскільки при виїзді окупанти влаштовують багатогодинні допити.

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