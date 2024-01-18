На тимчасово окупованих територіях Луганської області провели “єдиний день підписів” на підтримку висування Володимира Путіна на виборах президента РФ.

Під час заходу "організатори" зганяли бюджетників до пунктів збору підписів для імітації підтримки окупації населенням Луганщини. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Збір підписів проводять “волонтери”, яких Кремль завіз з РФ. Самі вибори не викликають значного інтересу у місцевого населення. Відтак ворог вимушений розтягнути “виборчий процес” на чотири дні, й дозволити “голосувати” за місцем проживання, аби приховати відсутність явки на дільницях", — йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає населення ТОТ бойкотувати “волевиявлення”, не відкривати двері представникам “виборчої комісії” та ігнорувати будь-які ініціативи окупантів.

Що відомо про президентські вибори у Росії

17 березня в Росії пройдуть президентські вибори. Голосування відбудеться не лише на території РФ, а й, всупереч міжнародному праву, на окупованих територіях України.

к оголосив російський центрвиборчком, голосування на президентських виборах відбудеться і на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України та в Криму. Це — порушення міжнародного права.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram