У лікарнях окупованої Луганщини не вистачає педіатрів — Лисогор

У лікарнях окупованої Луганщини не вистачає дитячих лікарів. У поліклініці окупованого Алчевська приймає лише один дитячий лікар. Люди вимушені годинами стояти у чергах.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"В окупованому Алчевську не вистачає педіатрів. Ситуація аналогічна в інших містах так званої "ЛНР" - літні медики пішли на пенсію, молоді виїхали, студенти не повертаються", — написав він.

Лисогор додав, що люби з дітьми вимушені стояти у черзі по кілька годин, аби потрапити до лікаря.

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