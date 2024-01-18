В Одесі закінчили експертизу руйнування 100-метрової димової труби котельні "Північна-2", яка упала під час сильного вітру 27 листопада 2023 року. Основна проблема — якість виконання будівельних робіт при зведенні конструкції.

Про це 18 січня на брифінгу у пресцентрі "Одесит" повідомив Анатолій Ковров, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, яка виконувала експертизу.

За його словами, дослідження виявило, що основна проблема була у якості виконання робіт при будівництві конструкції та неоднорідність бетону. Цю трубу збудували у 1989 році, останній капітальний ремонт проводили у 2014.

"Така труба потребує поетапного бетонування. І дуже важливо виконати всі необхідні умови. Бетонування виконувалось кроком 2,5 метри і, на жаль, як ми визначили під час дослідження, перш за все основна проблема неоднорідність бетону. Якщо проектна міцність бетону була 400, то від 500 до 100 в блоках в місцях з‘єднання ось цих кроків бетонування така міцність бетону не могла витримати такі навантаження. Завдяки низькій міцності на цих стиках не відбувалось необхідне зчеплення арматури з бетоном", — пояснив Анатолій Ковров.

Він додав, що експерти взяли зразки з різних місць труби і вони також мали неоднорідну міцність. За результатами експертизи, цю трубу надалі використовувати не можна, тому будуватимуть нову. Всі необхідні форми, за якими можна відновити конструктивні форми, знайшли.

Директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова сказала, що будувати нову трубу почнуть після закінчення опалювального сезону. Ввести її в експлуатацію планують восени.

"Ми закінчуємо опалювальний сезон і одразу переходимо до будівництва нової. Ця частина буде демонтована і ми плануємо до нового опалювального сезону ввести нову трубу в експлуатацію. Вже зараз ми оголосили тендер на проектування", — розповіла Ганна Позднякова.

Також, за словами Ганни Позднякової, у місті обстежать і інші димові труби, щоб не сталося аналогічної ситуації. Проводити це будуть з врахуванням висновків експертизи щодо труби котельні "Північна-2".

"Також оголосили тендер на обстеження інших димових труб, щоб не сталася аналогічна ситуація. Хоча я казала і ще раз підкреслю, що у нас у 2020 році були експертні обстеження сторонніми організаціями, але вони не виявили ніяких дефектів. Тому ще раз з наявною інформацією будемо під іншим кутом обстежувати труби, які є в експлуатації на підприємстві", — додала Позднякова.

Детальніше про падіння 100-метрової труби котельні "Північна-2" у Пересипському районі Одеси дивіться у сюжеті Суспільного.

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