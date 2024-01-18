НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Краматорець за програмою "єВідновлення" отримав квартиру в Києві замість зруйнованої: як подати заявку
єВідновленняДОНБАСВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Краматорець за програмою "єВідновлення" отримав квартиру в Києві замість зруйнованої: як подати заявку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Краматорець за програмою &quot;єВідновлення&quot; отримав квартиру в Києві замість зруйнованої: як подати заявку
Наслідки обстрілу Краматорська на Донеччині 1 лютого 2023 року. Наслідки обстрілу Краматорська 1 лютого. Фото: Суспільне Донбас/Андрій Резніков

Мешканець будинку по вулиці Миколи Леонтовича, 13 (колишня Мурата) за програмою "єВідновлення" отримав нове житло у Києві. Його квартиру в Краматорську Донецької області 1 лютого 2023 року обстрілом зруйнувала армія РФ.

Чоловік подав заявку про зруйноване майно в Дію. Комісія її опрацювала та визначила суму компенсації — 1 430 000 грн, повідомили в Краматорській міській раді.

Згодом краматорець отримав житловий сертифікат, який нещодавно обміняв на квартиру в Києві.

"Загалом вже десять мешканців зруйнованого будинку подали заяви про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" й придбати нову квартиру чи будинок. Вони вже мають згенеровані сертифікати на суму 13 357 451 грн", — йдеться в повідомленні.

Як подати заявку

Заявку можна подати в застосунку Дія чи через спеціально створений портал.

На цьому ж сайті в розділі магазини-учасники є перелік партнерів програми, в яких у Краматорську на Донеччині можна придбати будівельні товари та послуги.

За консультаціями жителі міста можуть звертатися:

  1. вул. В'ячеслава Чорновола (колишня Маяковського), 24, кабінет 1. Режим роботи: з понеділка по пʼятницю, з 9 до 17 години. Також ️у суботу з 8 до 12 години.
  2. Телефон для довідок — +38-050-425-0999.

Що відомо про обстріл Краматорська

1 лютого війська РФ поцілили в житловий район в центрі Краматорська ракетою "Іскандер-К". Ракета зруйнувала повністю 4-поверховий житловий будинок, в якому проживали двадцять людей. Ще щонайменше вісім сусідніх будинків пошкоджені.

Це був другий обстріл Краматорська за добу: вдень 1 січня російські окупанти вдарили ракетою по цвинтарю у Краматорську.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Топ дня
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід
Трьом керівникам підконтрольних Гринкевичу компаній обирають запобіжний захід Оновлюється
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Програма єВідновлення: у Макарові придбали перше житло за безготівковим сертифікатом
У Макарівській громаді придбали перше житло за програмою "єВідновлення"
Денис Шмигаль
За програмою "єВідновлення" українці вже отримали 3,2 млрд гривень виплат — Шмигаль
Заяви ЦНАП пошкоджене та зруйноване майно єВідновлення Дія Добропілля Донецька область
"Я не сильна в "Дії". ЦНАПам дозволили приймати заявки про пошкоджене житло: як літнім людям допомагають у Добропіллі
У Запоріжжі 251 людина отримала грошову компенсацію за єВідновлення
Програма єВідновлення: у Запоріжжі 251 людина отримала кошти на ремонт пошкодженого житла — Куртєв
На початок