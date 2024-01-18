Мешканець будинку по вулиці Миколи Леонтовича, 13 (колишня Мурата) за програмою "єВідновлення" отримав нове житло у Києві. Його квартиру в Краматорську Донецької області 1 лютого 2023 року обстрілом зруйнувала армія РФ.
Чоловік подав заявку про зруйноване майно в Дію. Комісія її опрацювала та визначила суму компенсації — 1 430 000 грн, повідомили в Краматорській міській раді.
Згодом краматорець отримав житловий сертифікат, який нещодавно обміняв на квартиру в Києві.
"Загалом вже десять мешканців зруйнованого будинку подали заяви про зруйноване майно, щоб отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" й придбати нову квартиру чи будинок. Вони вже мають згенеровані сертифікати на суму 13 357 451 грн", — йдеться в повідомленні.
Як подати заявку
Заявку можна подати в застосунку Дія чи через спеціально створений портал.
На цьому ж сайті в розділі магазини-учасники є перелік партнерів програми, в яких у Краматорську на Донеччині можна придбати будівельні товари та послуги.
За консультаціями жителі міста можуть звертатися:
- вул. В'ячеслава Чорновола (колишня Маяковського), 24, кабінет 1. Режим роботи: з понеділка по пʼятницю, з 9 до 17 години. Також ️у суботу з 8 до 12 години.
- Телефон для довідок — +38-050-425-0999.
Що відомо про обстріл Краматорська
1 лютого війська РФ поцілили в житловий район в центрі Краматорська ракетою "Іскандер-К". Ракета зруйнувала повністю 4-поверховий житловий будинок, в якому проживали двадцять людей. Ще щонайменше вісім сусідніх будинків пошкоджені.
Це був другий обстріл Краматорська за добу: вдень 1 січня російські окупанти вдарили ракетою по цвинтарю у Краматорську.
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