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В Одесі через нічну атаку 17 січня пошкоджено 12 будинків та понад 130 квартир
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

В Одесі через нічну атаку 17 січня пошкоджено 12 будинків та понад 130 квартир

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В Одесі через нічну атаку 17 січня пошкоджено 12 будинків та понад 130 квартир
Будинок, який пошкодило під час атаки по Одесі, 17 січня 2024 рік. Фото: Одеська міська рада

Кількість пошкоджених будинків внаслідок дронової атаки по Одесі вночі 17 січня зросла до 11. Також понівечені 134 квартири.

Це інформація станом на ранок 18 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах містян та 29 вікон у під’їздах. Пошкоджено 99 балконних блока, сім вхідних дверей та чотири міжкімнатні.

ОНОВЛЕНО. 17:00. Станом на день 18 січня внаслідок нічної атаки ворога  зафіксоване пошкодження 12 будинків, 135 квартир, 241 вікна, 99 балконних блоків, повідомили в міськраді.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

  • Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.
  • Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.
  • Через атаку пошкодило тепломережі, без опалення залишилось 58 будинків. Увечері 17 січня тепло повернули в усі будинки, окрім того, що на вул. Армійська 8/4, він зазнав найбільших ушкоджень.

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