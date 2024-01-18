В Одесі через нічну атаку 17 січня пошкоджено 12 будинків та понад 130 квартир

Кількість пошкоджених будинків внаслідок дронової атаки по Одесі вночі 17 січня зросла до 11. Також понівечені 134 квартири.

Це інформація станом на ранок 18 січня, повідомили в Одеській міській раді.

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах містян та 29 вікон у під’їздах. Пошкоджено 99 балконних блока, сім вхідних дверей та чотири міжкімнатні.

ОНОВЛЕНО. 17:00. Станом на день 18 січня внаслідок нічної атаки ворога зафіксоване пошкодження 12 будинків, 135 квартир, 241 вікна, 99 балконних блоків, повідомили в міськраді.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.

Через атаку пошкодило тепломережі, без опалення залишилось 58 будинків. Увечері 17 січня тепло повернули в усі будинки, окрім того, що на вул. Армійська 8/4, він зазнав найбільших ушкоджень.

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