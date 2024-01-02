В Одесі пролунали вибухи: місто атакували дронами, є загоряння та поранені

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомили в Силах оборони півдня, Одеській ОВА та міській раді.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 1:22. У Повітряних силах попередили, що в сторону області з Чорного моря рухається група російських безпілотників.

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

ОНОВЛЕНО. 2:14. Відбій повітряної тривоги пролунав о 2:13.

ОНОВЛЕНО. 2:18. В Одесі є пошкодження цивільної житлової інфраструктури, зафіксовані загоряння, є травмовані серед цивільного населення, повідомив голова ОВА Кіпер. Інформація ще уточнюється.

ОНОВЛЕНО. 2:58. Відомо про одного травмованого внаслідок російської атаки по Одесі, повідомив голова ОВА Кіпер. Це 62-річний чоловік, він отримав осколкове поранення.

ОНОВЛЕНО. 3:20. Всі повітряні цілі під час російської атаки по Одесі вночі 17 січня були збиті, але є декілька влучань в об'єкти цивільної інфраструктури уламків дронів, повідомив Суспільному заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Наразі відомо про двох поранених: 62-річний чоловік з осколковим пораненням ноги та жінка 1995 року народження з травмою руки. На місці працюють ДСНС та медики.

ОНОВЛЕНО. 3:25. Кількість поранених внаслідок російської атаки по Одесі збільшилася до трьох, повідомив голова ОВА Кіпер. Поранення отримали жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н.

З пошкодженого будинку евакуювали 130 людей.

ОНОВЛЕНО. 5:22. Внаслідок атаки в Одесі зайнялась газова труба, чотири автівки, два балкони та квартира у 5-поверховому будинку. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім автомобілів, частково зруйновано фасад будинку на площі 100 м2, повідомили в ДСНС Одеської області.

ОНОВЛЕНО. 5:44. Під час нічної атаки на Одещині збили 11 дронів Shahed-131/136, повідомили в Силах оборони півдня. Переважна більшість безпілотників впала у воду, але уламками кількох та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

ОНОВЛЕНО о 9:50. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили у відомстві.

За їхніми даними, пошкоджено пʼятиповерховий будинок, торговельні об’єкти та автомобілі. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.

ОНОВЛЕНО о 10:44. Травмований чоловік перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки лікуються вдома, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки РФ пошкоджені тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт — доба.

ОНОВЛЕНО. 14:55. Внаслідок нічної атаки по Одесі пошкоджено 10 будинків, 124 квартири, понад 200 вікон та 94 балконів, повідомили в міськраді. Це попередня інформація станом на 14:30.

У будинках є газо-, водо- та електропостачання. Опалення немає через пошкодження теплотраси та теплової камери.

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