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Через атаку РФ по Одесі без опалення залишилось понад 50 будинків: адреси
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Через атаку РФ по Одесі без опалення залишилось понад 50 будинків: адреси

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Через атаку РФ по Одесі без опалення залишилось понад 50 будинків: адреси
Будинок, який пошкодило під час атаки по Одесі, 17 січня 2024 рік. Фото: Суспільне Одеса

Внаслідок дронової атаки РФ по Одесі у ніч на 17 січня пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків. Термін виконання відновлювальних робіт — доба.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На позачерговій сесії міськради директорка КП Ганна Позднякова повідомила, що відключили будинки вночі через пошкодження двох магістральних трубопроводів.

"Було пряме влучання уламків "шахеда" в нашу камеру теплову. Тому після того, як наших працівників допустять на місце, ми одразу будемо розпочинати відновлювальні роботи. Безпосередньо це стосується самого проспекту Шевченка. У нас є для цього необхідний запас матеріалів", — розповіла Ганна Позднякова.

У міськраді повідомили, що теплопостачання відсутнє за такими адресами:

  • вул. Армійська, 13,15,17,17а,19,21,23;
  • Ботанічний провулок, 2,2а,4,6;
  • проспект Гагаріна, 23/4,23/5;
  • вул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
  • проспект Шевченка, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.

ОНОВЛЕНО. 21:00. Теплопостачання у будинках відновили, повідомили в Одеській міській раді.

Наразі завершено всі монтажні роботи, заповнюються мережі. Найближчим часом тепло почне надходити в домівки, за винятком, будинку на вул. Армійська 8/4, який зазнав найбільших ушкоджень.

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