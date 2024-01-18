Останні новини Харкова та Харківської області за 18 січня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Замовляла російські підручники, закликала отримувати паспорт РФ. Двох жительок Харківщини підозрюють у роботі на Росію
СБУ затримала двох жінок у Харківській області, яких підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, одна з них очолила ліцей, куди замовила російські підручники, друга працювала в окупаційній адміністрації та заохочувала отримувати паспорти РФ.
Про це 18 січня повідомила пресслужба облпрокуратури та речник обласного управління Служби безпеки Владислав Абдула.
Деталі — у матеріалі.
"Для них це гра". Як на блокпостах у Харкові працюють собаки Нацгвардії, нагороджені медалями
У 2023 році службові собаки Слобожанської бригади Нацгвардії виявили понад 24 тисячі набоїв, більш як 100 гранат та інших боєприпасів на блокпостах Харківщини. Сім собак отримали медалі "За віддану службу". Треновані пси щодня оглядають транспорт, який перетинає блокпости: шукають зброю, вибухівку та наркотики.
Як проходить чергування кінологів та їхніх підопічних — матеріал Суспільне Харків.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 18 січня
- 18 штурмів росіян відбили українські військові за добу на Купʼянському напрямку. Армія РФ атакувала біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового, повідомив у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ;
- У районі Табаївки, а також Голубівки, Іванівки та Кислівки на Харківщині РФ скинула авіабомби протягом 17 січня;
- Під артилерійським та мінометним вогнем за добу перебували близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
"РФ хоче витіснити підрозділи з Куп'янського лісу й захопити Синьківку". Сирський — про ситуацію на Куп'янщині
Російські війська не припиняють спроби штурмів на Куп'янському напрямку і зосередили зусилля на захопленні Синьківки.
Про це 18 січня 2024 року повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав бійців на Куп'янщині.
"На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Основні зусилля РФ зосередила на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Разом з командирами військових частин проаналізували ймовірні подальші дії російських військ та визначили оптимальні варіанти дій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.
За даними Сирського, українські бійці продовжують тримати оборону на Куп'янському напрямку.
З Куп'янського району виїхали восьмеро дорослих і дитина в рамках обов'язкової евакуації
З Кіндрашівської та Курилівської громад за два дні евакуювалися дев'ятеро людей, серед них — одна дитина.
Про це в етері загальнонаціонального марафону "Єдині новини" розповів начальник військової адміністрації області Олег Синєгубов.
"Це додаткові важелі впливу на місцеве населення. У цих громадах проживають 236 дітей. Робота триває, і з поліцією, і з органами місцевого самоврядування. До кожного будину будуть заходити і проводити роз'яснення. На цьому напрямку щонайменше 15 населених пунктів були під вогнем 18 січня, є жертви", — сказав Синєгубов.
Жительку Харківщини судитимуть за підтримку окупантів
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними слідства, під час окупації Липців жінка закликала односельців підтримувати дії Російської Федерації.
"Жінка публічно казала про те, що її мрія — приєднання України до території РФ. Підтримувала колаборантка не тільки політику Кремля, а й представників російських збройних формувань. Вона наголошувала на тому, що "військові РФ хочуть лише добра для них", — йдеться в повідомленні.
Справу обвинуваченої передали до Харківського районного суду. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.
Наслідки ударів РФ по Чугуєву: відео
Репортаж Суспільне Харків з Чугуєва, де ввечері 17 січня російська армія зруйнувала школу і пошкодила близько 20 будинків.
У Харкові 24 історичні будівлі пошкоджені внаслідок ударів РФ 16 січня
У Харкові руйнувань та пошкоджень зазнали 24 об'єкти історичної забудови внаслідок ударів по середмістю 16 січня. Серед них — п'ять пам'яток архітектури місцевого значення.
Про це Суспільне Харків розказав архітектор та представник ініціативи "НЕМОlab" Віктор Дворніков.
"Ці пам'ятки розташовані не поряд, але поблизу будинку на Благовіщенській, 10, куди влучила російська ракета. Є серйозні пошкодження лише у будівлі за адресою Полтавський Шлях, 22 — там пошкоджені приміщення. Будівля приватної лікарні, яка зруйнована внаслідок удару РФ — це теж історична забудова, конструктивізм. Решта пам'яток — розбиті вікна, дахи. Весь квартал є історичною забудовою: збережена форма вулиць, висотність, все є свідченням історії. Це — найбільша цінність", — каже архітектор Віктор Дворніков.
У Боровій внаслідок удару РФ пошкоджений модульний будинок на території лікарні
Поліцейські зафіксували у Боровій влучання на території місцевої лікарні.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"По пункту відділення невідкладної допомоги — черговий удар РФ. Пошкоджений автомобіль медслужби, інфекційне відділення місцевої лікарні та модульний будинок на території", — сказано в повідомленні.
У Харкові відновили пошкоджені ракетними ударами мережі
Про це повідомила пресслужба водоканалу.
За її даними, замінили зруйнований водопровідний ввід в один із будинків, переклали аварійну ділянку мережі водовідведення довжиною 10 метрів і капітально відремонтували два каналізаційні оглядові колодязі.
Внаслідок ударів РФ у Холодногірському районі пошкоджено 30 будівель
З 30 будинків 23 — житлові, повідомила пресслужба міської ради.
"Загалом було вибито 687 вікон. Співробітники "Харківського ремонтно-будівельного підприємства", "Харківспецбуду" та "Харківжитлобуду" вже закрили понад 400 віконних контурів. Роботи з усунення наслідків ракетних ударів тривають", — сказано у повідомленні.
Міський притулок для бездомних тварин у 2023 році прилаштував близько 1,2 тис. котів та собак
Понад 700 безпритульних тварин передали опікунам, повідомила пресслужба міської ради.
"За рік фахівці підприємства стерилізували понад 1,3 тис. безпритульних котів та собак, а також безплатно або за пільговою ціною провели такі операції понад 700 домашнім тваринам, господарями яких є малозабезпечені харків’яни", — сказано у повідомленні.
У Харківській області почала працювати пересувна аптека
Мобільні аптеки можуть відпускати лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурні препарати, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я 18 січня.
За її даними, проєкт має розв'язати питання доступності купівлі ліків в селах.
"Жителі 80 населених пунктів області зможуть отримати необхідні їм для лікування медпрепарати, в тому числі і за державною програмою "Доступні ліки", тобто безоплатно або з невеликою доплатою. У мобільних аптеках заборонено продаж наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", — сказано у повідомленні.
19 січня: дані гідрометцентру про погоду на Харківщині
- Хмарна погода;
- Вночі дощ, місцями з мокрим снігом;
- Вдень часом дощ, мокрий сніг. Вранці та вдень місцями туман;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер вночі південний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.
У Великій Рогані сталася пожежа ввечері 17 січня
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Горів прибудований до будинку гараж разом з автомобілем Nissan Leaf. Також вогонь перекинувся на дах оселі й охопив її дах. Загальна площа пожежі склала 50 кв. м", — сказано у повідомленні.
За даними рятувальників, вогонь гасили майже чотири години.
"Ймовірна причина пожежі — несправність електричної системи в будинку", — йдеться у звіті ДСНС.
На Ізюмщині чоловік зізнався поліції у вбивстві сусіда
Про це повідомила пресслужба облполіції.
"61-річний чоловік перебував за місцем мешкання потерпілого. Вони посварилися і зловмисник кілька разів вдарив знайомого кухонним ножем. Після цього нападник залишив пораненого в кімнаті та пішов спати. Від отриманих травм постраждалий помер на місці", — сказано у повідомленні.
Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Чугуєві відновили електропостачання після ударів РФ
Про це повідомила пресслужба обленерго.
Через ракетний удар світла не було у 60 споживачів. Енергетикам довелося відремонтувати повітряну лінію.
"Було пошкоджено 150 метрів проводу. Наші фахівці виконали ремонт та заживили 54 побутових і шість юридичних споживачів", — сказано у повідомленні.
Жителя Харківщини обвинувачують у виправданні агресії РФ: справу передали до суду
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"Чоловік розповсюджував проросійську газету "Червона зірка". Її зміст містив наступні заголовки: "У бойовій роботі діємо на випередження", "Іди та дивися", "Zа вами – вся Росія!", "Ми з вами, Zахисники світу!"", — повідомляє прокуратура.
Справу передали до Дергачівського районного суду Харківської області. Чоловіку загрожує обмеження чи позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна або без.
Депутатку Куп'янської міськради оголосять у розшук: в чому її підозрюють
Депутатку Куп'янської міської ради підозрюють у реєстрації бізнесу за законами Російської Федерації під час окупації та роботі на росіян.
Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Харківській області.
За даними СБУ, з червня до початку осені 2022 року підозрювана очолювала "ліцензійно-дозвільний відділ" окупаційної адміністрації в Куп'янському районі. На цій посаді депутатка відповідала за "перереєстрацію" місцевих господарств.
Наслідки удару по Боровій 18 січня — очільник громади
Внаслідок РФ удару по Боровій пошкоджені щонайменше 15 будинків, розбиті дахи.
Про це Суспільне Харків сказав голова громади Олександр Тертишний.
"80-90% випадків — це пошкодження дахів. Ми надаємо людям будматеріали, хтось вже почав закривати дахи, бо прогнозують дощ. Світла не було у частині будинків, зараз майже всюди відновили. Також було влучання перед лікарнею, вона вціліла. В одному авто медиків розбите лобове скло", — каже Олександр Тертишний.
За його словами, поранених та загиблих немає. У Боровій залишаються 3 тисячі людей, до повномасштабної війни було близько 6 тисяч жителів. По громаді завдають ударів щонайменше раз на тиждень, сказав Олександр Тертишний.
Удар по Боровій 18 січня: пошкоджені будинки та авто швидкої
Російські війська завдали удару по Боровій на Ізюмщині 18 січня близько 00:20.
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, лікарня та автомобілі швидкої допомоги. Попередньо, по селищу вдарили з РСЗВ.
Стан дітей, які зазнали поранень внаслідок обстрілу Малого Бурлука 17 січня
Внаслідок обстрілівсела Малий Бурлук поранені двоє дітей. 13-річна дівчина перебуває у тяжкому стані, їй зробили операцію.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, 10-річний хлопчик, який отримав травматичну ампутацію нижньої кінцівки, перебуває у стані середньої тяжкості.
Стан поранених внаслідок ударів по Харкову 16 січня
Внаслідок ракетних ударів по Харкову 16 січня в лікарні залишаються 12 поранених. З них троє жінок — у тяжкому стані.
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
За його даними, стан інших лікарі оцінюють як середній та легкий. У них — черепно-мозкові травми, уламкові поранення та перелами.
У Чугуєві росіяни розбили школу, що була "мініхабом" для видачі гуманітарної допомоги
Про це Суспільне Харків розказав заступник начальник Чугуївської міської військової адміністрації Ігор Шепелєв.
"Близько 22:30 було два влучання в школу, яка розташована в одному з мікрорайонів Чугуєва. На жаль, маємо одну загиблу — це 62-річна жінка, яка працювала у котельні, що опалювала навчальний заклад. Ще декілька людей, у тому числі сторож, отримали незначні поранення, стрес. Була надана медична допомога на місці, людей відправили до місця проживання", — розказав Шепелєв.
"У цій школі роздавали гуманітарну допомогу жителям цього мікрорайону, тут — приватний сектор, багатоповерхівок немає. Це був мініхаб для цього мікрорайону. Ні баз НАТО, ні силових підрозділів тут немає і з початку вторгнення не було", — говорить посадовець.
Росіяни вдарили по Куп‘янську: жінка загинула, двоє чоловіків поранені
57-річна жінка загинула внаслідок російського обстрілу Куп‘янська, 57-річний та 61-річний чоловіки — поранені, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок.
На Харківщину з заходу прийшов циклон: дорожники перейшли у посилений режим роботи
Дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху, повідомили в обласній службі відновлення та інфраструктури.
"Близько шостої ранку з заходу на територію області зайшов циклон, що сформувався в західній та центральній частинах України. Рухаючись Харківщиною у північному напрямку, він супроводжується снігом, мокрим снігом та поривами вітру до 15-20 м/с", — сказано у повідомленні.
Протягом дня у регіоні потеплішає, можливий крижаний дощ.
"За прогнозами гідрометцентру, близько 14 години повітряні маси, що сформувалися на заході та в центрі, зустрінуться зі сформованими на півдні, що спричинить підвищення температури повітря до 2 -4 градусів тепла. На межі зіткнення двох атмосферних фронтів місцями можуть випадати опади у вигляді крижаного дощу", — повідомили в облслужбі відновлення та розвитку інфраструктури.
Через різкий перехід температури через 0° на дорогах утворюватиметься ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем.
"Будьте уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, дистанції, швидкісного режиму та не заважайте роботі спецтехніки. Адже, аби уникнути ускладнень та зупинок руху, усі підрядні організації Служби наразі перейшли на посилений режим роботи", — сказано у повідомленні.
Побутові пожежі на Харківщині: дані ДСНС
Внаслідок трьох побутових пожеж, причиною яких стала людська недбалість при поводженні з вогнем, одна людина загинула і два поранені, одну з яких врятували, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
- О 10:17 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку у Куп’янську: горіли домашні речі в одній із кімнат на площі 4 кв. м. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка;
- О 19:58 в одній з квартир на вул. Полтавський шлях у Харкові загорівся матрац на площі 1 кв. м. Рятувальники знайшли 43-річного чоловіка і витягли на свіже повітря. Далі його з отруєнням чадним газом госпіталізували;
- О 21:45 трапилась пожежа у гаражі на вул. Таджицькій в Харкові. Внаслідок займання 37-річний чоловік отримав опіки рук та обличчя і був госпіталізований до опікового центру. З гаража рятувальники врятували його автомобіль.
Електропостачання на Харківщині: скільки абонентів без світла через війну
Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15935 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів, повідомили в ОВА. Відновлення електропостачання триває.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
За даними керівника ОВА Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема:
- Окіп Богодухівського району;
- Козача Лопань Харківського району;
- Гатище, Плетенівка Чугуївського району;
- Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Удар по Чугуєву: жінка загинула, троє людей зазнали поранень
Внаслідок ракетних ударів по Чугуєву загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його даними, поранені троє людей: у стані середньої тяжкості ушпиталили 63-річного чоловіка та 45-річну жінку, 82-річній жінці допомогу надали на місці.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 18 січня
За даними Генштабу, авіаційних ударів зазнали Федорівка, Вовчанськ, Табаївка, Піщане Харківської області.
"На Куп’янському напрямку наші захисники відбили шість атак ворога біля Синьківки", — сказано у повідомленні.
Трамваї №16 і 16А тимчасово змінять маршрут 18 січня
Рух трамваїв на вул. Шевченка та вул. Героїв Праці, на ділянці від розворотного кола "Журавлівський гідропарк" до вул. Академіка Павлова припиниться з 10:00 до 15:00 18 січня.
Це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі, повідомили в Харківській міськраді.
В цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло "Салтівське" — просп. Тракторобудівників — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — в’їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
18 січня: якою буде погода у Харкові та області
- Хмарна погода;
- Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 8-13° морозу, місцями 16-21°морозу; вдень підвищення температури до 0-5° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 11 - 13° морозу, вдень підвищення до 2-4° тепла.