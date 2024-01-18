Замовляла російські підручники, закликала отримувати паспорт РФ. Двох жительок Харківщини підозрюють у роботі на Росію

СБУ затримала двох жінок у Харківській області, яких підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, одна з них очолила ліцей, куди замовила російські підручники, друга працювала в окупаційній адміністрації та заохочувала отримувати паспорти РФ.

Про це 18 січня повідомила пресслужба облпрокуратури та речник обласного управління Служби безпеки Владислав Абдула.

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