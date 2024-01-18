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"РФ хоче витіснити підрозділи з Куп'янського лісу й захопити Синьківку". Сирський — про ситуацію на Куп'янщині
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"РФ хоче витіснити підрозділи з Куп'янського лісу й захопити Синьківку". Сирський — про ситуацію на Куп'янщині

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Сирський, ЗСУ, Куп'янськ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Харківська область, січень 2024 року. Фото: Сирський/Telegram

Російські війська не припиняють спроби штурмів на Куп'янському напрямку і зосередили зусилля на захопленні Синьківки.

Про це 18 січня 2024 року повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він відвідав бійців на Куп'янщині.

Сирський Куп'янськ
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський під час наради з військовими на Куп'янському напрямку, Харківська область, січень 2024 року. Фото: Сирський/Telegram

"На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Основні зусилля РФ зосередила на витісненні українських підрозділів з Куп’янського лісу та на захопленні Синьківки. Разом з командирами військових частин проаналізували ймовірні подальші дії російських військ та визначили оптимальні варіанти дій ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

За даними Сирського, українські бійці продовжують тримати оборону на Куп'янському напрямку.

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