СБУ затримала двох жінок у Харківській області, яких підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, одна з них очолила ліцей, куди замовила російські підручники, друга працювала в окупаційній адміністрації та заохочувала отримувати паспорти РФ.
Про це 18 січня повідомили пресслужба облпрокуратури та речник обласного управління Служби безпеки Владислав Абдула.
У серпні 2022 року жителька Лісної Стінки Куп’янського району очолила ліцей, створений росіянами на базі українського.
"На цій "посаді" затримана брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової "інтеграції" освітнього процесу до російських "стандартів". Зокрема вона організувала поставку до навчального закладу з РФ пропагандистських підручників", — повідомив Владислава Абдула.
Також, за даними СБУ, підозрювана переконувала родини віддавати дітей у ліцей, а в разі відмови — погрожувала позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.
За частиною три статті 111-1Здійснення громадянином України пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором збройної агресії проти України, а також дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти КК України їй загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.
Другу затриману, жительку Вовчанська, росіяни призначили "головним спеціалістом відділу кадрів" в окупаційній адміністрації.
"Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала "штат" псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти Росії", — зазначив Абдула.
Затриманій за підозрою у співпраці з окупаційною владою загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років за частиною другою статті 111-1Добровільне зайняття громадянином України посади, не пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора КК України.
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