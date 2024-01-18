СБУ затримала двох жінок у Харківській області, яких підозрюють у колабораціонізмі. За даними слідства, одна з них очолила ліцей, куди замовила російські підручники, друга працювала в окупаційній адміністрації та заохочувала отримувати паспорти РФ.

Про це 18 січня повідомили пресслужба облпрокуратури та речник обласного управління Служби безпеки Владислав Абдула.

У серпні 2022 року жителька Лісної Стінки Куп’янського району очолила ліцей, створений росіянами на базі українського.

"На цій "посаді" затримана брала участь у виконанні завдань Кремля щодо примусової "інтеграції" освітнього процесу до російських "стандартів". Зокрема вона організувала поставку до навчального закладу з РФ пропагандистських підручників", — повідомив Владислава Абдула.

Також, за даними СБУ, підозрювана переконувала родини віддавати дітей у ліцей, а в разі відмови — погрожувала позбавленням батьківських прав і відправленням учнів до російських інтернатів.

За частиною три статті 111-1 КК України їй загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років.

Другу затриману, жительку Вовчанська, росіяни призначили "головним спеціалістом відділу кадрів" в окупаційній адміністрації.

"Виконуючи вказівки місцевого гауляйтера, з липня до вересня 2022 року вона комплектувала "штат" псевдоустанови та закликала людей отримувати паспорти Росії", — зазначив Абдула.

Затриманій за підозрою у співпраці з окупаційною владою загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 15 років за частиною другою статті 111-1 КК України.

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