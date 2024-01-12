У 2023 році службові собаки Слобожанської бригади Нацгвардії виявили понад 24 тисячі набоїв, більш як 100 гранат та інших боєприпасів на блокпостах Харківщини. Сім собак отримали медалі "За віддану службу". Треновані пси щодня оглядають транспорт, який перетинає блокпости: шукають зброю, вибухівку та наркотики.

Як проходить чергування кінологів та їхніх підопічних — матеріал Суспільне Харків.

Німецька вівчарка Аморек шукає зброю та набої та блокпостах

На блокпосту у Харкові несе службу семирічна німецька вівчарка Аморек. В обов’язки собаки входить огляд транспорту й пошук зброї та набоїв.

Пес Аморек — один із семи службових собак 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яких наприкінці грудня нагородили медалями "За віддану службу".

Пса Аморека нагородили медаллю "За віддану службу", січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

23-річний кінолог Назар родом зі Львівської області працює у парі з Амореком чотири роки. За цей час пес жодного разу в пошуку боєприпасів не схибив, каже фахівець.

"У нас був випадок. Зупинили бус. Аморек пройшов по автомобілю та позначив пасажирське сидіння. Водій каже: "У мене там алкоголь. Не чіпайте, будь ласка, це для мене". Ми не дослухалися, звісно. Попросили підняти й виявили у нього більш як півтори тисячі набоїв і одна граната була", — розповідає Назар.

23-річний кінолог Назар працює у парі з Амореком чотири роки, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Кінолог називає Аморека активним собакою.

"На свій вік — це дуже добре. У нас робота так вимагає, що потрібно бути весь час у тонусі, у нас із ним це дуже добре виходить. Можна сказати, що ми знайшли один одного. Звісно, мороз впливає на несення служби. Ми використовуємо кілька собак на блокпосту. Дві собаки — одна працює, а друга обігрівається, відпочиває", — каже Назар.

23-річний кінолог Назар працює у парі з Амореком чотири роки, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Для кінолога Аморек — перша собака, разом вони брали участь у параді до 30-річчя зо Дня Незалежності України.

Пса Аморека нагородили медаллю "За віддану службу", січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Росте у мене також маленький цуцик зараз. Звуть Гато, чотири місяці. Він — в процесі навчання", — розповідає Назар.

Був конвойним собакою, став шукати вибухівку — історія семирічного пса Джукі

Разом з Амореком на блок-посту служить семирічний пес Джукі — він теж має нагороди.

До початку повномасштабного вторгнення Джукі був конвойним собакою і затримував злочинців-втікачів, розповідає кінолог Сергій. Під час війни Джукі перевчили на пошук вибухівки.

"Він добре включається, добре шукає, тому його перенавчили на пошук вибухових пристроїв, зброї, набоїв. Найбільше — вибухівка, гранати. У них яскраво виражений запах, тому він добре показує", — говорить Сергій.

Кінолог Сергій та пес Джукі працюють у парі третій місяць, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Чоловік працює кінологом три роки, у парі з Джукі — третій місяць.

"Ще до кінця зв’язок у нас не встановлений, я вважаю. Це процес довгий, і чим більше будемо працювати, тим краще. Собака за темпераментом — холерик. Сангвіністичного та флегматичного в ньому дуже мало, тому він непосидючий. Собаці сім років, а він — як дворічний пес бігає, досліджує, що довкола нього", — каже кінолог.

Кінолог Сергій та пес Джукі працюють у парі третій місяць, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Кожна знахідка для собаки — особлива, тому вимагає винагородження опісля, пояснює Сергій.

"Є моменти, коли люди їдуть у відпустку, і всі речі передивився. Собака показує, а речей — купа, і люди їдуть з передової, тобто все пахне вибухівкою, зброєю. І ось собака вказує на сумку, на дні лежить коробка. Водій дістає коробку, а там граната лежить", — розповідає кінолог.

Нацгвардійці з собакою під час обшуку автівки на блок-посту, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Для Джукі однієї з винагород після вдалої знахідки служить звичайний м'ячик, говорить Сергій.

"Для них — це гра. Чому коти погано піддаються дресуванню, бо вони самі по собі і їм не цікаво це все, не цікава винагорода. Собакам цікаво за винагороду, за м’ячик знайти щось. У Джукі дві нагороди — III ступеню й II ступеню. Думаю, що попрацюємо, й отримаємо нагороду I ступеню", — каже кінолог.

Джукі раніше був конвойним собакою, нині — шукає вибухівку, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Як тренують службових собак Нацгвардії на Харківщині

У 2023 році собаки виявили понад 24 тисячі набоїв, більш як 100 гранат, а також запали до них, гранатометні постріли, ручні протитанкові гранатомети, підривачі, тротил, порох, повідомили у пресслужбі бригади.

Кінологи постійно вдосконалюють навички собак: додають нові запахи, тренують їх витривалість, розповідає начальник кінологічної служби Роман.

"Тренування проходять щонайменше п'ять разів на місяць. Не менше чотирьох годин. Це — невід’ємна складова. Тренування мають проводитися систематично. Нагадуємо зразки запахів службовим собакам, корегуємо їх поведінку", — каже начальник кінологічної служби.

Собаки Нацгвардії на тренувальному майданчику, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Передусім собак вчать розрізняти й відчувати різноманітні запахи, оскільки трапляються випадки, коли на блокпостах їх намагаються замаскувати.

"Різноманітні є хитрощі. Наприклад, беруть під капотом повітряний фільтр, закладають туди 100 грамів тротилу. Закривається фільтр, закривається капот, й назовні виходить дуже мало запаху. На тренуванні ми відпрацьовуємо: ускладнюємо запахи, змішуємо зі сторонніми, щоб хмара запаху підіймалася маленька", — розповідає Роман.

Аморек під час служби, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Якщо це собака з пошуку вибухівки, вона має чітко позначати укладкою, або усадкою. Вона в жодному разі не має при виявленні запаху гавкати, чіпати вибухівку зубами, перетягувати. Собака знайшла і своєю поведінкою позначила без інших рухів", — пояснює начальник кінологічної служби.

За його словами, навантаження службових собак під час війни збільшилося, тому поповнюють лави Нацгвардії чотирилапими новобранцями. У січні в бригаді з’явилося двоє цуценят — Айс та Айва.

Цуценята Айс та Айва готуються до майбутньої служби у лавах Нацгвардії, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Дуже класні, соціалізовані, контактні. Це дівчинка та хлопчик. Плануємо їх виховувати для розшукової діяльності. У цих цуценят є пошукова жилка — вони принюхуються, проявляють цікавість до усього", — каже Роман.

Цуценя Айва в майбутньому шукатиме небезпечні речовини, січень 2024 року, Харків. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

До восьми місяців з новобранцями займатимуться підготовкою та соціалізацією, а потім направлять на чотиримісячну підготовку, після чого собаки заступлять на роботу й шукатимуть небезпечні речовини.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube