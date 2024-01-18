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ЗСУ відбили понад 60 атак на Донеччині та Луганщині — Генштаб
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ЗСУ відбили понад 60 атак на Донеччині та Луганщині — Генштаб

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ЗСУ відбили понад 60 атак на Донеччині та Луганщині — Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

17 січня на Лиманському напрямку українські військові відбили вісімнадцять атак армії РФ, ще десять — поблизу Мар'їнки. Найзапекліші бої тривають в Авдіївці. За минулу добу там відбулося 27 боєзіткнень.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Голубівка, Серебрянка, Авдіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Зелене Поле Донецької області.

Бої не вщухають по всій лінії фронту, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще п'ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку військо РФ атакувало ЗСУ вісім разів поблизу Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку російські військові не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони України протягом минулої доби відбили 13 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 — неподалік Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області — відбулося 10 боєзіткнень.
  • На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаку противника північніше Новодонецького Донецької області.
  • Ще шість — біля Синьківки Харківської області на Куп’янському напрямку.

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