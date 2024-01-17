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У переході біля ст. м. "Святошин" помітили тріщини. Об'єкт обстежили фахівці
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У переході біля ст. м. "Святошин" помітили тріщини. Об'єкт обстежили фахівці

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Тріщини в підземному переході біля станції метро Святошин обстежили фахівці
Вхід до станції метро "Святошин", Київ, жовтень 2019 р. Фото: КМДА

У Києві підземний перехід біля метро "Святошин" сьогодні, 17 січня, обстежили фахівці. Вони оглянули деформаційний шов на конструкціях. Ситуація в підземному переході не позначилась на роботі станції метро.

Про це повідомляє у Facebook комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Обстеження об'єкта провели після виявлення тріщин на стелі підземного переходу. Для виконання робіт комунальники частково демонтували облицювання. Усе відновлять після того, як буде проведено додаткову гідроізоляцію.

Станція та переходи працюють у звичайному режимі, безпека пасажирських перевезень забезпечена, зазначили у метрополітені.

Що відомо про ремонт у київському метро

8 грудня 2023 року в Києві закрили кілька станції метро у зв'язку з терміновим ремонтом на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська". Поїзди їздять від станції "Героїв Дніпра" до станції "Либідська".

Попередньо причиною назвали розгерметизацію тунелю та появу тріщин в стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення підземки.

9 грудня Державна комісія ТЕБ та НС дозволила використовувати як укриття станції та вестибюлі закритої гілки столичного метро. Відповідним відомствам доручили додатково перевірити безпеку таких укриттів.

Із 8 грудня минулого року від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" курсує наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій підземки.

Із 12 грудня змінюються два маршрути громадського транспорту між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Це автобус №2-М та тролейбус №12. Із 13 грудня, від станції метро "Либідська" до станції метро "Деміївська" організували рух тимчасового автобусного маршруту № 60.

Також від 13 грудня в метро запрацював "човниковий" рух між станціями "Теремки" та "Деміївська".

14 грудня Київрада проголосувала за те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку через закриті станції підземки. З 18 грудня запровадили механізм компенсації "зайвих" поїздок.

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