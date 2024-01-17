Бундестаг ввечері 17 січня провалив голосування за ініціативу опозиції щодо передачі Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus.

На сайті парламенту ФРН зазначається, що підтримали рішення 178 депутатів, у той час, як 486 були проти, а троє утрималися.

Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге, яка винесла подання на обговорення, закликала колег ухвалити надання ракет Taurus, зауваживши, що "Україна та вся Європа подякують за це".

Як інформує Spiegel, під час обговорення "Зелені" та Вільна демократична партія, що раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема й крилатими ракетами, виступили проти.

А саму пропозицію ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині, додало агентство.

До речі, якщо Бундестаг проголосує за постачання ракет Taurus, вирішальне слово стосовно експорту озброєнь залишається за Федеральним урядом.

Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв прокоментував "провальне" голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus і заявив, що це був окремий законопроєкт частини опозиції, який та хотіла без погодження з іншими.

"Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури та намагання використати для вузькопартійного піару. План внести на розгляд спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", — зазначив нардеп.

Чернєв додав, що найімовірніше голосування відбудеться до 22 лютого.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.