НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Парламент Німеччини не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. У Раді прокоментували
НІМЕЧЧИНАЗброяУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітикаЗброя і технології

Парламент Німеччини не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. У Раді прокоментували

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Taurus
Німецька далекобійна ракета Taurus, 25 вересня 2017 року. Фото: JUNG YEON-JE / AFP via Getty Images

Бундестаг ввечері 17 січня провалив голосування за ініціативу опозиції щодо передачі Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus.

На сайті парламенту ФРН зазначається, що підтримали рішення 178 депутатів, у той час, як 486 були проти, а троє утрималися.

Представниця фракції ХДС/ХСС Керстін Ферегге, яка винесла подання на обговорення, закликала колег ухвалити надання ракет Taurus, зауваживши, що "Україна та вся Європа подякують за це".

Як інформує Spiegel, під час обговорення "Зелені" та Вільна демократична партія, що раніше схвалювали збільшення військової допомоги Україні, зокрема й крилатими ракетами, виступили проти.

А саму пропозицію ХДС/ХСС розцінили як спробу завоювати тактичну перевагу на внутрішньополітичних дебатах у Німеччині, додало агентство.

До речі, якщо Бундестаг проголосує за постачання ракет Taurus, вирішальне слово стосовно експорту озброєнь залишається за Федеральним урядом.

Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв прокоментував "провальне" голосування у Бундестазі щодо передачі Україні ракет Taurus і заявив, що це був окремий законопроєкт частини опозиції, який та хотіла без погодження з іншими.

"Законопроєкт було відхилено не по суті, а через порушення процедури та намагання використати для вузькопартійного піару. План внести на розгляд спільний законопроєкт усіх фракцій залишається у силі", — зазначив нардеп.

Чернєв додав, що найімовірніше голосування відбудеться до 22 лютого.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Leopard 1A5
Снаряди для танків, дрони-розвідники, термінали зв'язку: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Шольц і Байден, Допомога Україні, вторгнення РФ в Україу
Німеччина майже вдвоє збільшить військову допомогу Україні
Taurus для України
Німецька опозиція винесе на голосування в Бундестаг ракети Taurus в Україну
У ЄС розпочали аудит поставленого Україні озброєння
У ЄС розпочали аудит поставленого Україні озброєння — FT
На початок