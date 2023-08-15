На що здатні німецькі далекобійні ракети Taurus. СУСПІЛЬНЕ | ПОЯСНЮЄМО

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати далекобійні крилаті ракети Taurus. Нині ж з'явилась інформація про те, що ФРН майже готова надати їх ЗСУ.

Що це за ракети, чим вони відрізняються від вже наявних в українських військових Storm Shadow та SCALP і як можуть вплинути на фронт — подробиці у матеріалі Суспільного.

Перспективи передачі Taurus Україні

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.