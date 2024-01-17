У понад тисячі жителів дев’яти сіл Кіровоградської області немає електропостачання з 7 січня. Ремонт мереж, пошкоджених внаслідок обледеніння й снігопаду, триває з 8 січня.

Технічний директор підприємства "Кіровоградобленерго" Валерій Запорожець розповів Суспільному, що в регіоні впали чотири сотні електроопор. Без електропостачання залишаються 1080 споживачів у дев’яти селах. Це дані на 14:00 17 січня.

"Долинський та Бобринецький райони електромереж (це територія Кропивницького району Кіровоградщини – ред.) продовжують роботи з відновлення електропостачання користувачів. Додатково залучили бригади з інших районів. Загалом працює 21 бригада. Це 126 людей, 46 машин".

На 17 січня тривають відновлювальні роботи на лініях напругою десять кіловольтів в Устинівській, Долинській та Кетрисанівській громадах – біля сіл Мальчевське, Медове, Славне, Новоустинівка, Садки, Новогомельське, Береславка, Ружине, Мюдівка. До кінця доби, зі слів техдиректора "Кіровоградобленерго", планують відновити електропостачання жителям сіл Славне й Садки.

У Долинській громаді Кропивницького району впали 53 електроопори на одній з ліній електропередач, сказав працівник "Кіровоградобленерго" Леонід Лук’яненко. Нині встановлюють нові.

"Вже завершуються встановлення опор нових та підвіска дроту. Потім будемо вводити в роботу. Роботи зараз виконуються допізна".

Ремонти пошкоджених електроопор у Долинській громаді триватимуть до 19 січня, розповів керівник Долинського району електромереж Володимир Бойко. З 620 кілометрів ліній електропередач, з його слів, були пошкоджені близько 300.

"Все робимо вручну – переносимо, перевозимо, буримо. Основні зусилля кинули на мережі у десять кіловольтів, бо тут багато зламаних опор. Перед тим, як вмикати ці мережі, заїжджає бригада в села – і якщо там незначні пошкодження, вони одразу її усувають. А якщо обірвані декілька прогонів дротів і потрібна більша бригада й вежа, то ці роботи виконують дві бригади, працюють вночі".

Відновлення електропостачання в Долинській громаді. Фото: Суспільне Кропивницький

Після падіння опор на одній із ділянок у Долинській громаді вкрали майже 5,5 тисяч метрів дротів. За словами начальника Долинського району електромереж, це затримало роботи з відновлення й завдало збитків підприємству на 95 тисяч гривень.

Речниця поліції в області Віталіна Бевзенко сказала, що за крадіжку в умовах воєнного стану винним загрожує 5-8 років ув’язнення.

"Співробітники поліції продовжують працювати над встановленням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення".

Як без електрики живе село Славне Долинської громади

У селі Славне Долинської громади електропостачання немає з 8 січня, сказав житель села Володимир Бабаєв. Будинок обігрівають дровами. Зі слів чоловіка, шкода продуктів з холодильника.

Телефони заряджають від генератора, який у село привезли рятувальники, розповіла місцева жителька Антоніна Бабаєва.

"Привезли заправлений, додаткову солярку привезли. Телефони є де зарядити".

Як без електрики живе селище Устинівка Кропивницького району

На вулиці Благодатна у селищі Устинівка Кропивницького району лежать повалені електроопори. Без електропостачання живуть десять днів, розповів місцевий житель Петро Дєдушев. З його слів, без електрики не працює газовий котел, від холоду рятує піч.

"Таке враження, наче перебуваєш на ізольованому острові. Всі побутові електроприлади, до яких ми звикли, не працюють. Продуктів зіпсувалось багато".

Повалені електроопори в Устинівці. Фото: Суспільне Кропивницький

На час знеструмлення для жителів громади облаштували місця для зарядки телефонів, сказала працівниця селищної ради Любов Омельченко.

"У нас сім старостатів, і у кожному є свій "Пункт незламності". В Устинівці він розташований у пожежній частині. Люди мають до нього доступ. У ті села, де немає "Пунктів незламності", завезли генератори".

15 січня без електрики були 30 сіл (2,5 тисячі споживачів). Тоді в "Кіровоградобленерго" розповіли, такої ожеледі на дротах, діаметром 6-9 сантиметрів, не фіксували з 1945 року.

8 січня були знеструмлені 155 населених пунктів.