В Ужгороді проводять акцію до дня музейного селфі

Акцію до дня музейного селфі проводять у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту вже восьмий рік поспіль. Усі охочі можуть публікувати фото у соціальних мережах.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Тетяна Сологуб-Коцан. За її словами, за кількістю вподобайок працівники музею оберуть трьох переможців, які отримають призи.

День музейного селфі у світі відзначають щороку у третю середу січня. Така акція створена для популяризації музеїв. Розповіла завідувачка відділу науково-освітньої роботи Ужгородського Скансену Тетяна Сологуб-Коцан.

Суспільне Ужгород

"Вперше в Європі та у всьому світі цей день було запроваджено у 2014 році. Мета дня музейних селфі у тому, щоб привернути увагу відвідувачів до музейних колекцій, до експонатів. Щоб у такий цікавий спосіб привернути увагу до культурних надбань, до музеїв", — розповіла Тетяна Сологуб-Коцан.

За її словами, цю акцію проводять восьмий рік поспіль. Селфі всі охочі можуть публікувати у соцмережах із хештегами музею. Трьом переможцям, чиї фото наберуть найбільшу кількість вподобайок, працівники музею приготували подарунки.

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