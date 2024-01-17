З лютого плавчиня Анна Волошина з Харкова почне тренувати національну збірну Канади з артистичного плавання. До цього Волошина обіймала посаду заступниці тренера американської збірної.

Харківʼянка має досвід тренувати спортсменів у Мексиці, США та Україні, йдеться в повідомленні пресслужби Федерації артистичного плавання Канади.

"У роки мого становлення я з трепетом спостерігала за канадською збірною під час Олімпійських ігор 1996 та 2000 років. Я прагну повернути країну на міжнародний п'єдестал пошани", — цитує Волошину пресслужба.

Харків'янка готуватиме канадських плавців до Кубка світу та літніх Олімпійських ігор у Парижі.

Анна Волошина з підопічними. Фото: Anna Voloshyna/Facebook

Що відомо про плавчиню Анну Волошину

Десятиразова призерка чемпіонатів світу з синхронного плавання Анна Волошина народилася в Харкові. Закінчила Харківську державну академію фізичної культури, зазначає пресслужба Федерації.

Плавчиня вигравала медалі в сольних, дуетних і командних змаганнях на кількох Чемпіонатах світу та Європи з 2010 року. Її змагальна кар'єра завершилася срібною медаллю на Чемпіонаті світу 2017 року, після чого вона стала тренеркою.

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