Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) Вадим Скібіцький заявив, що у Росії наразі немає резерву для потужного наступу на двох-трьох напрямках. Проте, за його словами, мобілізаційні заходи у РФ тривають.

Про це Вадим Скібіцький сказав під час виступу на пресконференції другого дня дискусійної програми у межах проєкту Deciding Your Tomorrow (Вирішуючи твоє майбутнє).

"Мобілізаційні заходи у Росії тривають, їм вдається відновити втрати, які вони зазнають кожного дня, але того резерву недостатньо, щоб сформувати потужні стратегічні наступальні операції на двох-трьох напрямках, про що говорить Путін і чим він лякає європейську спільноту щодо відкриття другого фронту і наступу. На сьогодні сухопутний компонент, повітряно-десантний компонент армії РФ неспроможний провести стратегічні наступальні операції. Штурмові й тактичні – так. І це ми бачимо, вони це продовжують, але стратегічні наступальні операції без потужних резервів їм зробити неможливо", — розповів Скібіцький.

Він додав, що за оцінками ГУР МО тактичні бойові дії з боку російського війська будуть продовжуватися і РФ буде використовувати будь-яке припинення вогню для покращення своїх можливостей для відновлення або відкриття нових напрямків для бойових дій.

"Ми не можемо допустити, щоб ми втратили свою територію через свою бездіяльність. У разі зупинення війни й бойових дій противник отримає можливість накопичити сили й відновити бойові можливості. Ми це спостерігали у 2015-2016 роках, коли на захоплених територіях Луганської та Донецької областей були призупинені бойові дії й ми отримали нову агресію у 2022 році", — сказав Скібіцький.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що командування російської армії не досягло в Україні тих цілей, яке воно ставило перед собою в останні місяці.