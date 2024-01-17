НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Припинення вогню найближчим часом навряд можливе, Путін продовжує втягувати росіян у м'ясорубку війни — Блінкен
СШАУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійна

Припинення вогню найближчим часом навряд можливе, Путін продовжує втягувати росіян у м'ясорубку війни — Блінкен

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Припинення вогню найближчим часом навряд можливе, Путін продовжує втягувати росіян у м'ясорубку війни — Блінкен
Ентоні Блінкен під час пресконференції за результатами візиту у В’єтнам, 15 квітня 2023 року. Фото: AP

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що припинення вогню між РФ та Україною найближчим часом навряд можливе.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства повідомив під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

"Путін готовий продовжувати втягувати своїх людей у м'ясорубку війни, що є глибокою трагедією", — зазначив Блінкен.

Водночас державний секретар Сполучених Штатів наголосив, що бачить майбутнє, в якому Україна "твердо стоятиме на ногах".

Дипломат також висміяв альянси РФ та вказав, що у дипломатії іноді можна побачити групи держав, які збираються разом, і це "нагадує знамениту сцену в барі зі "Зоряних війн".

Окрім цього, оцінюючи ситуацію у світі, Блінкен підкреслив, що не може згадати час, коли існувала б більша різноманітність проблем.

"А це означає, що США мають працювати із союзниками, оскільки практично жодна з проблем, які Вашингтон хоче вирішити, не може бути вирішена в ізоляції", — додав державний секретар.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
США запровадили санкції проти еміратської компанії за перевезення російської нафти
США запровадили санкції проти еміратської компанії за перевезення російської нафти
&quot;Найменше, що ми можемо зробити&quot;. Американський благодійник привіз на Миколаївщину допомогу для переселенців
"Найменше, що ми можемо зробити". Американський благодійник привіз на Миколаївщину допомогу для переселенців
У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців
У Сенаті допомогу Україні можуть розглянути наступного тижня — лідер республіканців
Майк Джонсон
Спікер Палати представників хоче від Байдена ясності щодо стратегії в Україні та змін щодо кордону
На початок