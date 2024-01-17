Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що припинення вогню між РФ та Україною найближчим часом навряд можливе.

Про це глава американського зовнішньополітичного відомства повідомив під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

"Путін готовий продовжувати втягувати своїх людей у м'ясорубку війни, що є глибокою трагедією", — зазначив Блінкен.

Водночас державний секретар Сполучених Штатів наголосив, що бачить майбутнє, в якому Україна "твердо стоятиме на ногах".

Дипломат також висміяв альянси РФ та вказав, що у дипломатії іноді можна побачити групи держав, які збираються разом, і це "нагадує знамениту сцену в барі зі "Зоряних війн".

Окрім цього, оцінюючи ситуацію у світі, Блінкен підкреслив, що не може згадати час, коли існувала б більша різноманітність проблем.

"А це означає, що США мають працювати із союзниками, оскільки практично жодна з проблем, які Вашингтон хоче вирішити, не може бути вирішена в ізоляції", — додав державний секретар.