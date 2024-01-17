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Зеленський — про постачання Північною Кореєю ракет до РФ: "Це вже "червоні лінії"
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Зеленський — про постачання Північною Кореєю ракет до РФ: "Це вже "червоні лінії"

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Зеленський — про постачання Північною Кореєю ракет до РФ: &quot;Це вже &quot;червоні лінії&quot;
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі. Фото: Hannes P. Albert/dpa

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія вдарила по цивільних в Україні ракетами, які отримала від КНДР, тому це вже "червоні лінії".

Відповідну заяву глава української держави зробив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

Зеленський зазначив, що Північна Корея ще раніше передала РФ понад один мільйон боєприпасів, "але це був перший крок і він про війну", оскільки артилерія застосовується безпосередньо на полі бою.

"Але є другий крок. Це вже "червоні лінії", тому що це ракети. У нас була північнокорейська ракета, яка летіла на цивільних людей. І цивільні люди загинули. Це було не на полі бою, не на фронті. Це було скеровано проти цивільних", — підкреслив президент.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

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