Сім пошкоджених будинків та понад 350 людей без електрики – такі наслідки ракетного обстрілу російською армією 16 січня у селі Кропивницького району Кіровоградської області. Травмованих та загиблих немає, збитки обрахують за добу.

Керівник Кропивницької районної адміністрації Віталій Пастушенко розповів Суспільному, що пошкодження обстежує комісія, яка й встановить розмір збитків. Мешканцям пошкоджених будинків, сказав, допомагають силами обласної адміністрації, залучили громадські організації.

"Додатково встановлюють першочергові потреби – чого не вистачає і, відповідно, нададуть допомогу. Можна поділити житлові будинки на дві підгрупи: неоформлені – такі через "єВідновлення" не зможуть швидко отримати допомогу, їх відновлюватимуть коштом місцевого бюджету, і решта – отримають допомогу так само або через загальнодержавну програму".

Загиблих і травмованих у селі немає, розповів староста Володимир. З міркувань безпеки попросив не показувати обличчя й не називати село. Від вибуху пошкоджені сім будинків.

"Учора (16 січня – ред.) близько 16:00 був приліт уламка ракети, який, на жаль, упав посеред двору жителів нашого села. Наробило лиха. Головне, що люди залишилися живі. Отримали стрес, не думали, що таке станеться у нашій громаді".

Пошкоджені будинки

Вирва від уламків ракети завширшки чотири метри утворилась на подвір’ї жителя села у Кропивницькому районі Сергія Чернеги. Зі слів чоловіка, в цей час він був не вдома.

"Повертався з міста – і оце зателефонували, сказали. Немає нічого. Хата для життя непридатна. Полопалися усі стіни".

Вирва від уламка збитої ракети. Фото: Суспільне Кропивницький

Чоловік показав, що в будинку після вибуху пошкоджені дах та стіни, вибиті вхідні двері й вікна, на стелі утворилась тріщина. З його слів, поки з дружиною житимуть у батьків, збитки ще не рахували.

Будинок Сергія Чернеги, пошкоджений внаслідок падіння уламків збитої російської ракети. Фото: Суспільне Кропивницький

На подвір’ї навпроти сусіди та родичі допомагали власниці будинку Галині Власюк прибрати зруйнований паркан, шифер з даху та скло з розбитих вікон. Жінка сказала, що чула, як летіла ракета.

"Я йшла провулком й почула гул – наче літак летить. А потім прямо наді мною як зареве! Я впала й злякалася, а потім схопилася. Побачила стовп диму страшний".

Зі слів жінки, пошкоджений будинок для проживання непридатний.

"Кут потягнуло, вікна понівечені – усі 14 штук – жодного цілого вікна немає! Благодійна приїхала організація, привезли плівку, накривати дах привезли, ДСП привезли й шурупи".

Будинок Галини Власюк, пошкоджений внаслідок ракетної атаки 16 січня 2024 року. Фото: Суспільне Кропивницький

Пошкоджені електромережі

Після вибуху пошкоджені електромережі, без електропостачання залишились понад 350 жителів села, розповів працівник підприємства "Кіровоградобленерго" Вадим Жабокрицький.

"Пошкоджені, можна сказати, усі дроти, ізолятори, збита одна опора. Працює три бригади – 12 людей. По роботі, думаю, за години 3-4 відновимо".