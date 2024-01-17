На Кіровоградщині долають наслідки ракетної атаки російської армії 16 січня. Під час повітряної тривоги уламки збитої ракети Х-59 впали на територію села Кропивницького району.
За інформацією старости, пошкоджені паркани, сім будинків, у них частково зруйновані дахи, вибиті вікна.
Керівник дільниці "Кіровоградобленерго" Вадим Жабокрицький розповів Суспільному, що без електрики залишилося фермерське господарство і понад 350 жителів села. Планують за чотири години відновити енергопостачання.
За даними начальника районної військової адміністрації Віталія Пастушенка, комісія обстежує руйнування та встановлює розміри збитків.
"Залучили міжнародні благодійні організації. Оперативно надаємо резервні будматеріали", — повідомив у своєму телеграм-каналі начальник ОВА Андрій Райкович.
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