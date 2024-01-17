З Покровської громади за рік евакуювали всі будинки сімейного типу

За рік з Покровської громади Донецької області до більш безпечних регіонів України та за кордон евакуювали всі дитячі будинки сімейного типу та 28 родин з дітьми, які перебували у складних життєвих обставинах.

Про це повідомила пресслужба покровської міської військової адміністрації.

"У 2023 році за кордон та до більш безпечних регіонів України було евакуйовано 28 родин з дітьми (62 особи), які перебувають у складних життєвих обставинах. З території Покровської міської територіальної громади евакуйовані усі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та опікунські сім'ї", — повідомили у пресслужбі.

За їх інформацією, вій евакуйовані родини забезпечили житлом та необхідною підтримкою.

Що відомо про евакуацію дітей з Донеччини та з зони бойових дій

На Донеччині з серпня 2022 року оголошена обов'язкова евакуація. А механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

У 2023 році в межах обов'язкової евакуації дітей із батьками з прифронтових населених пунктів Донеччини вивезли 820 неповнолітніх.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram