Представники РФ використовують однакові методи переслідування та тортур на всіх окупованих територіях України. Тортури є ключовим інструментом росіян для отримання інформації.

Про це представники Центру прав людини ZMINA розповіли на пресконференції в Києві 17 січня.

Правозахисники презентували два аналітичні звіти про незаконне тримання цивільних в ізоляторі Куп’янського райвідділу поліції та про російські практики тортур в окупованих громадах.

Зокрема, під час окупації Куп’янська росіяни били та катували електричним струмом людей, яких незаконно тримали в ізоляторі районного відділу поліції. У звіті правозахисників проаналізували свідчення 30 потерпілих та свідків.

За словами керівниці напряму документування воєнних злочинів Центру прав людини ZMINA Єлизавети Сокуренко,точна інформація про кількість людей, яких за пів року окупації міста утримували в ізоляторі, невідома. За підрахунками потерпілих, на момент звільнення людей, 8 вересня 2022 року, у приміщенні ізолятора перебувало щонайменше 130 потерпілих.

19 із 30 опитаних, серед яких одна жінка, розповіли про катування під час допитів. Як розповіла Сокуренко, найчастіше росіяни жорстоко били потерпілих, а також застосовували до них електричний струм. Правозахисникам також відомо про п’ять випадків сексуалізованого катування струмом, коли струм під’єднують до статевих органів.

Також відомо про психологічні тортури. Росіяни погрожували вбивством чи прострелити коліно, відрізати пальці, вирвати нігті, відрізати вухо, зняти шкіру. Людей залякували обіцянками вивезти до Росії або так званих “Л/ДНР”.

Крім того, в ізоляторі були антисанітарні умови, спека, нестача повітря, відсутність засобів гігієни, постійно ввімкнене світло, заборона новим затриманим спати та покарання за сон, неякісна їжа в малій кількості, відсутність питної води, відсутність душу.

Росіяни також примушували затриманих доносити на інших жителів громади, щоб послабити групу людей, які підтримують Україну.

Як відзначив аналітик-документатор ZMINA Борис Петруньок, що росіяни використовують однакові методи допитів та тортур на всіх тимчасово окупованих українських територіях.

“На Харківщині, Херсонщині та Запоріжжі так звані катівні функціонували відкрито і підкреслено демонстративно. В такий спосіб росіяни всіх мешканців залякували тортурами. Крім того, на всіх окупованих територіях відбувалася “фільтрація” цивільного населення”, – розповів Петруньок.

За свідченнями потерпілих, керівна роль у процесах фільтрації, затримання та тортур належить ФСБ РФ. Водночас, за словами опитаних, представники ФСБ докладають зусиль, щоб їх неможливо було ідентифікувати. Вони часто одягнені в цивільне та носять балаклави.

Внаслідок незаконного тримання, поганих умов та тортур потерпілі, за їхніми словами, мають проблеми зі здоров’ям, зазначають правозахисники. Це безсоння, часті сновидіння про пережиті події, тривожність, панічні атаки.

“Один потерпілий під час утримання в Куп’янському ізоляторі вчинив спробу самогубства. Ще двоє постраждалих розповіли нам, що мали суїцидальні думки під час та після звільнення. Серед фізичних наслідків у людей – сильні головні болі, втрата ваги, загострення хронічних хвороб, вибиті зуби, серцево-судинні захворювання та інше”, — розповіла Єлизавета Сокуренко.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, офіційно потерпілими від рук окупантів в Куп’янській катівні визнано 67 людей. Водночас поліцейським відомо про катування більш ніж 150 потерпілих віком від 16 до 65 років.

Він додав, що розслідувати такі справи важко, тому що окупанти РФ постійно приховували свої обличчя. Попри це найближчим часом поліція оголосить серію підозр, розповів Болвінов.