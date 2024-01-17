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Деблокований кордон. Репортаж із пункту пропуску "Рава-Руська-Хребене"
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Деблокований кордон. Репортаж із пункту пропуску "Рава-Руська-Хребене"

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Польські перевізники деблокували кордон з Україною. З вечора, 16 січня, рух вантажівок на всіх напрямках відбувається у звичному режимі.

Як повідомила Суспільному речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, черги поступово зменшуються. У "Рава-Руській" на в’їзд в Україну очікують 330 вантажівок, і перед ПП "Краківець" очікують ще 260 вантажівок.

Блокада кордону польськими перевізниками тривала із 6 листопада. Ввечері, 16 січня, кордон деблокували. Одним із тих, хто очікував на перетин є Анатолій Яковець. Чоловік каже, що раніше у черзі проводив від восьми до 17 днів.

"Добре, що розблокували. Вже менше стояли у черзі, ніж до того. Я тут був із суботи, 5 діб", – каже водій.

Польські перевізники погодились призупинити страйк на кордоні до 1 березня. За цей час, представники польського уряду повинні виконати вимоги протестувальників, основна з яких — скасувати транспортний безвіз для України.

Представник польської партії "Конфедерація" Рафал Меклер, яким є одним з організаторів протесту, на своїй сторінці у соцмережі X написав, що якщо не вдасться знайти відповідні рішення, то вони повернуться на кордон.

За перші пів доби після розблокування на одному із розблокованих пунктів пропустили близько 200 вантажівок, повідомив керівник 3 групи інспекторів прикордонного контролю у Раві-Руській Іван Голощенко.

"Зараз ніяких обмежень по руху транспортного засобу будь-яких видів немає. Рух вантажних автомобілів значно збільшився. Якщо під час блокування це було 2, 3, 4 вантажних автомобілі за годину, то тепер стабільно 11-15", – каже прикордонник.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

16 січня польські перевізники, які від листопада блокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП і призупинять протест 17 січня. Три пункти пропуску, які ще були заблоковані: "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребенне" та "Ягодин-Дорогуськ" — розблокували ввечері, 16 січня.

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