Історія, романи, детективи, книги про саморозвиток, іноземні мови та казки. Такий перелік того, що найбільше купували у книгарнях в Рівному у 2023 році. Суспільне дізналося, книжки яких авторів мають найбільший попит, це інформація за даними двох закладів у центрі міста — "Слово" та "Затишна книгарня".

"Затишна книгарня"

Основна аудиторія рівненської "Затишної книгарні" — молодь, зазначила співзасновниця крамниці Вікторія Новицька. У 2023 році з художньої літератури читачі частіше купували любовні романи та детективи.

"Із зарубіжної літератури найкраще продавалися книги авторки Коллін Гувер — "Покинь, якщо кохаєш", "Залишся, якщо кохаєш", "Спогади про нього", "Веріті", "9 листопада" та багато інших книжок. На другому місці за популярністю романи детективи Агати Крісті — "Не лишилося жодного", "Вбивство у східному експресі", "Вечірка на Гелловін". Дуже популярним був минулого року Джордж Оруелл та його романи "1984", "Колгосп тварин", — розповіла Вікторія Новицька.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Також у 2023 році була популярна й література про саморозвиток та книги для дітей.

"Щодо дитячої літератури, найбільшим хітом продажу лишається, звісно ж, "Гаррі Поттер". Також є популярною книга Джоан Роулінг "Різдвяна свинка". "Тореадори з Васюківки" Нестайка непогано продавалися. Популярним дуже був "Різдвозавр" Тома Флетчера й Івана Малковича "Мед для мами", — зазначила співвласниця "Затишної книгарні".

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

Покупчиня Анна Чума працює вчителькою молодших класів у приватній школі "Світло". Для 5-6 класів вона організувала читальний клуб, де пізнають сучасну дитячу літературу.

"Поповнюю свою бібліотеку сучасною літературою щомісяця. Сама читаю більше спеціалізовану літературу — як прищепити дітям любов до читання, як діти мислять. Останній топ для дітей, це Сашко Дерманський "Тю!" — сказав їжачок". Вона цікава та написана сучасною мовою. Актуальна книга "Хлопчик на ім'я Різдво" Метта Гейґа, за цією книгою є фільм. Гумористичні твори, наприклад, "Ракета на чотирьох лапах" Джеремі Стронґа про песика. Діти читають із захопленням. Вони люблять читати про дітей свого віку", — розповіла викладачка.

Фото: Суспільне Рівне

Книгарня "Слово"

Літературою з самовдосконалення, а також біографіями відомих людей, цікавилися й відвідувачі книгарні "Слово", яка входить до структури обласного комунального підприємства "Рівнекнига".

"Дуже популярна книжка "Фактор Черчилля" Бориса Джонсана. Ця книга на піку популярності вже не один рік. Читають книгу Віктора Франкла "Людина у пошуках справжнього сенсу", про менеджмент, маркетинг. Література, яка має попит і у молоді, і у поважнішого віку. Молодь любить фентезі, фантастику — Стівена Кінга, а з українського — Максима Кідрука. Можна пишатися його "Колонією"", — поділилася продавчиня книгарні "Слово" Галина Нагорна.

Фото: Суспільне Рівне

Фото: Суспільне Рівне

У 2023 році покупці цікавилися книгами з історії та посібниками для вивчення іноземних мов, зазначила Галина Нагорна:

"Молодь багато читає й історичні твори — Василя Шкляра, Андрія Кокотюху. Дуже популярні історичні книжки братів Капранових — "Мальована історія незалежної України", "Історія Європи". Дуже популярні розмовники, словники, навчальна література іноземних мов — польська, німецька, англійська".

Фото: Суспільне Рівне

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