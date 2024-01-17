Повторний, але оновлений різдвяний концерт "Winter Wonderland" академічного естрадно-духового оркестру відбудеться в Хмельницькій обласній філармонії. Цього разу — на прохання глядачів, які не додивилися його через тривоги. Оновлений концерт-акція "Свої для своїх" буде благодійний, на підтримку Збройних Сил України.

Про це Суспільне Хмельницький розповів художній керівник оркестру Тарас Безнюк.

За його словами, музиканти підготували різдвяну концертну програму, та цього разу — з новими номерами. Попередній різдвяний концерт, через повітряні тривоги, які 14 грудня лунали одна за одною, відбувся із запізненням.

"Це було небезпечно і пів залу людей не дочекались цього концерту. І після нашого виступу, 15-16 грудня почалися дзвінки нам. Люди питали чи відбудеться ще цей концерт, казали: "Дуже хотіли б послухати, але в межу певних обставин не змогли", — розповів Тарас Безнюк.

Репетиція різдвяного концерту "Winter Wonderland", січень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Тож на численні прохання глядачів, артисти вирішили повторити програму, оновивши її, каже Тарас Безнюк: "Порядку п’яти-шести творів буде звучати нових. Будуть нові колядки й ми додали в цей концерт ще чудове аранжування нашого Миколи Леонтовича, "Щедрик", це буде наша така сучасна обробка, яка не змусить глядача нервувати".

Серед нового у програмі буде композиція "Свята ніч", каже солістка Марина Українець: "Написав музикант з Чорткова, Василь Мармус. Дуже позитивна гарна композиція, але особливість в тому, що пан Василь пішов воювати й на війні, на жаль, загинув. Тому в пам'ять усім героям, і в частості йому, низький уклін і подяка за захист".

Марина Українець каже: концерт покликаний хоча б на годину відволікти глядачів від проблем, подарувати їм позитивні емоції й задонатити на ЗСУ. Він розпочнеться о 18:00 18 січня у Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний.

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