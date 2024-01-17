НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Одесі отримати 20 тисяч з бюджету зможуть як мобілізовані, так і контрактники
ЗСУДОПОМОГАГРОШІМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

В Одесі отримати 20 тисяч з бюджету зможуть як мобілізовані, так і контрактники

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одесі отримати 20 тисяч з бюджету зможуть як мобілізовані, так і контрактники
Гроші. Ілюстративне фото: УНІАН

З 1 січня в Одесі отримати матеріальну допомогу із бюджету зможуть як мобілізовані містяни, так і ті, хто підписав контракт зі Збройними силами України.

Відповідні зміни до міської програми соціальної підтримки прийняли депутати Одеської міськради на позачерговій сесії 17 січня.

Сума одноразової допомоги — 20 тисяч гривень. Наразі в програмі заклали на це 20 мільйонів гривень. Тобто отримати гроші зможуть тисяча людей.

"Прийшли до висновку, що крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший - ідуть за контрактом. Тому зараз ми говоримо про призначення допомоги усім мобілізованим та контрактникам, хто пішов служити із 1 січня 2024 року. До речі, вже маємо декілька десятків заявок", — сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Мер додав, що розробка порядку надання матеріальної допомоги вже завершується. Планується, що процес отримання грошей буде автоматичним — відразу після зарахування до військової частини.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок