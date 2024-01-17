В Одесі отримати 20 тисяч з бюджету зможуть як мобілізовані, так і контрактники

З 1 січня в Одесі отримати матеріальну допомогу із бюджету зможуть як мобілізовані містяни, так і ті, хто підписав контракт зі Збройними силами України.

Відповідні зміни до міської програми соціальної підтримки прийняли депутати Одеської міськради на позачерговій сесії 17 січня.

Сума одноразової допомоги — 20 тисяч гривень. Наразі в програмі заклали на це 20 мільйонів гривень. Тобто отримати гроші зможуть тисяча людей.

"Прийшли до висновку, що крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший - ідуть за контрактом. Тому зараз ми говоримо про призначення допомоги усім мобілізованим та контрактникам, хто пішов служити із 1 січня 2024 року. До речі, вже маємо декілька десятків заявок", — сказав міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Мер додав, що розробка порядку надання матеріальної допомоги вже завершується. Планується, що процес отримання грошей буде автоматичним — відразу після зарахування до військової частини.

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