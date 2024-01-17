На Дрогобиччині у двох населених пунктах, у Східниці та Раневичах, до 16 березня оголосили карантин через сказ.

Як повідомляє Дрогобицька районна військова адміністрація, 15 січня з Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби надійшло підтвердження про наявність вірусу сказу у кота та лисиці.

У Східниці кіт покусав дочку власниці й після цього через декілька днів помер. А 14 січня у селі Раневичі лисиця зайшла на подвірʼя та вкусила собаку.

"Собаку було піддано вимушеній вакцинації проти сказу. Працівниками ветеринарної служби було здійснено виїзд на місце загибелі лисиці. Труп тварини було відправлено у Львівську регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби. На місці загибелі лисиці, а також подвірʼї проведено вимушену дезінфекцію", – мовиться в повідомленні.

У звʼязку із виявленням захворювання на сказ у кота та лисиці у Східниці та 5-кілометровій зоні (с. Новий Кропивник ) та у селі Раневичі та 5-кілометровій зоні (с. Почаєвичі) накладено карантинні обмеження до 16 березня 2024 року, які будуть зняті за умов відсутності нових випадків захворювання тварин на сказ.