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Потребує підтримки: на Черкащині майстриня шиє адаптивний одяг для поранених військових
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Потребує підтримки: на Черкащині майстриня шиє адаптивний одяг для поранених військових

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одяг для військових ательє умань
Власниця ательє Інна Усатюк показує закуплену тканину . Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

В Умані власниця ательє шиє адаптивний одяг для поранених військових. Усі речі для захисників передає безоплатно.

Пошиттям адаптивного одягу почала займатися нещодавно, розповіла Суспільному власниця ательє Inna Style Інна Усатюк.

За словами пані Інни, вона нещодавно закупила першу партію тканини та фурнітури. Цього має вистачити на пошиття 15 костюмів зі штанів й кофти, для сотні шапок та 25 футболок. Але потреби набагато більші:

"До мене звернулись лікарі, аби допомогти пораненим військовим – пошити декілька комплектів одягу, який було б зручно одягати при пораненнях і ампутації. Спочатку я шила зі своїх матеріалів, проте запитів ставало все більше і я була вимушена оголосити збір. Коштів, якими допомогли небайдужі, на жаль, не вистачило, тому декілька тисяч доклала своїх, і закупила усі необхідні матеріали", — зазначила пані Інна.

Немає чим замінити: на Черкащині шиють адаптивний одяг для поранених військових
Одяг, який шиє ательє для поранених військових. Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

Майстриня пояснила, що одяг такого типу немає чим замінити, адже кофти й штани роблять на липучках, а футболки на кнопках, аби поранений військовий міг самостійно одягнутися.

"Ми робимо липучки та кнопки на обидві сторони, адже ми не знаємо яке поранення у людини. Єдине прохання від захисників – зелений колір одягу".

Немає чим замінити: на Черкащині шиють адаптивний одяг для поранених військових
Фото: Суспільне Черкаси / Людмила Трум

Зі слів уманчанки, вона використовує лише якісні матеріали. Хоч вони й дещо дорожчі, проте значно зручніші, якісніші та більш міцні. Весь адаптивний одяг захисникам передає безоплатно.

Для того, аби продовжити розпочату справу, майстриня потребує підтримки. Насамперед – коштів. Нині роботи вона виконує сама, але із задоволенням прийме допомогу колег-швачок, що б пришвидшило виконання замовлень.

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