З бюджету міста виділили пʼять мільйонів гривень на будинки, що пошкодило під час атаки РФ у Приморському районі Одеси.

Відповідне рішення 17 грудня прийняли депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії.

Голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Олексій Потапський повідомив на сесії, що зранку 17 січня депутати провели засідання і проголосували за виділення п'яти мільйонів на пошкоджені будинки. Всі вони розташовані на проспекті Шевченка.

"Додатково ми виділяємо пʼять мільйонів гривень в строку проведення департаментом міського господарства Одеської міської ради робіт по відновлення спільного майна багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок атак РФ. Загальна сума у нас була 52 млн 254 тисячі, з урахуванням додаткової суми буде 57 млн 254 тисячі гривень. І це адреси на проспекті Шевченка — 8/2, 8/3, 8/4, 8б і 8в", — зазначив депутат.

За даними мерії, пошкодження отримали вісім будинків.

ОНОВЛЕНО. 15:00. Станом на 14:30 в Одесі пошкодження внаслідок російської атаки отримали 10 будинків та понад 120 квартир.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 17 січня:

Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесі безпілотниками. Над регіоном збили 11 дронів. Переважна їхня більшість впала у воду, але уламки кількох влучили в цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: один чоловік перебуває у лікарні, двоє жінок лікується вдома.

Через атаку пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків.

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