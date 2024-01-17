Вранці армія РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Після нічної дронової атаки 17 січня армія РФ перед світанком атакувала Одещину "Оніксами", є влучання.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству в Одеському та Білгород-Дністровському районах. На агропідприємстві виникла пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.
Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали.
Повторна повітряна тривога у регіоні пролунала о 6:38, відбій — о 7:01. У Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
ОНОВЛЕНО. 15:20. Після удару по Білгород-Дністровському району прокурори розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора.
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