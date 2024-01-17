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Москва не має ресурсів для другого фронту: У Литві оцінили ризик нападу РФ на східний фланг НАТО
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Москва не має ресурсів для другого фронту: У Литві оцінили ризик нападу РФ на східний фланг НАТО

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Литва, Вільнюс
Литва. Вільнюс. фото: Pixabay

Поки в Україні точаться інтенсивні бої, Росія не має ресурсів на відкриття другого фронту, пріоритет Москви — не програти у війні проти України.

Про це йдеться у коментарі міноборони Литви стосовно резонансної публікації німецького видання Bild щодо ймовірної ескалації між РФ і НАТО, повідомляє Delfi.

"Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети і почне згуртовувати сили на інших напрямках", — зазначили у відомстві

Однак, за інформацією МО, Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку.

"З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представлена Міноборони Литви оцінка загроз якихось суттєвих змін не зазнала.

"Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії зараз — не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", — зазначили у міністерстві.

Раніше видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної атаки з боку Росії на східний фланг НАТО в лютому вже цього року. Десятки тисяч німецьких солдатів мали бути відправлені на бойові дії.

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