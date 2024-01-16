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На фронті загинув військовослужбовець із Дніпрорудного Запорізької області Павло Якименко
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На фронті загинув військовослужбовець із Дніпрорудного Запорізької області Павло Якименко

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На фронті загинув військовий із Дніпрорудного Павло Якименко
Павло Якименко. Фото: Військова адміністрація м. Дніпрорудного

Обороняючи незалежність та територіальну цілісність України під час виконання бойового завдання загинув житель Дніпрорудного Запорізької області Павло Якименко.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомили у міській військовій адміністрації Дніпрорудного.

"Важка втрата справжнього патріота та незламного Героя своєї країни, людини що поставила усе заради безпеки інших", — йдеться у повідомленні.

Церемонія прощання та поховання із загиблим відбудеться у Запоріжжі 18 січня о 09:30.

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