У Житомирі команда волонтерів у вільний після роботи час виготовляє кастомні дрони. Ці літальні апарати мають три типи радіозв'язку, можуть переносити вантажі, працювати з двома камерами та можуть бути персоналізовані під конкретні потреби військових підрозділів. З літа 2023 року волонтери виготовили більше 100 дронів.

Про це Суспільне Житомир розповів волонтер Сергій Защипас.

Фото: Суспільне Житомир

Наші дрони почалися як хобійні класу дальнольоту

“Півтора роки тому я з іншими волонтерами працювали над виробництвом буржуйок. Хлопці виготовляли, а моєю задачею було знаходити матеріали, дбати за логістику, роздавати готові буржуйки військовим. Так відпрацювали десь рік і запит пропав — волонтери і військові перестали масово просити буржуйки. Ми перестали виготовляти, і через місяць я вже почав шукати, де себе “приткнути”.

Дивлюся — весь час пишуть, що треба дрони. А у мене є колега Сергій, у нього вже багато років хобі — дрони класу дальнольоту. Людина займалася цим як спортом багато років. Ми подумали, потім з партнером Андрієм ще поговорили і вирішили “Давай скинемося і спробуємо робити дрони — це дорога штука, але потрібна. Будемо роздавати їх безкоштовно”. Так влітку 2023 року ми почали їх робити.

Зробили кілька, випробували, і передали військовим. Попросили зворотній зв'язок — відео використання, словесний опис наших недоліків, пропозиції, як би ми могли ці дрони покращити, бо ми хочемо досягти певного ідеалу за маленькі гроші. Хоча дрони виготовляють і закуповують і держава, і волонтери, попит на дрони в ЗСУ зараз достатньо великий. Їх завжди недостатньо, адже один екіпаж за день може використати до 10 дронів за день.

Фото: Суспільне Житомир

Що можуть житомирські “бджілки” та чим вони унікальні

Ми ніяк себе не називаємо, але наші літальні апарати між собою називаємо “бджілки”. Мисливські бджоли, дикі бджоли, отруйні бджоли. У нас рама одна називається Poisonous Bee — отруйна бджола. Тому ми так їх називаємо.

Наші дрони — кастомні. Тобто, виконані під індивідуальне замовлення та під індивідуальні потреби конкретних військових підрозділів. Коли ми надсилали їм перші наші дрони, вони казали, що потрібно змінити. Одні просять меншу раму, інші — навпаки, більшу раму. Ми робимо різні типи радіозв'язку. Окрім дронів, що можуть підняти півторалітрову пляшку води, у нас у розробці ще кілька проєктів. Ми робимо дрони на дві камери. А це — дрончик на базі FPV зі скидом. Фактично ідею скиду ми взяли чужу — придбали скид для Mavic, а одна дуже хороша людина переробила його для нашого дрону. Він накреслив і надрукував його, ми встановили, тестуємо, і скоро ми передамо цю штуку для випробування в ЗСУ. Теоретично, цей дрон може принести і скинути дві пляшечки водички кому потрібно.

Фото: Суспільне Житомир

Скільки дронів роблять та скільки це коштує

У нас є ліміт — 10 дронів на місяць. Це те, що ми можемо виготовити за власний рахунок. Також ми вже зараз почали робити дрони не тільки за власні кошти. Ми співпрацюємо з волонтерами, які збирають кошти і фінансують запчастини, з яких ми збираємо дрони. Це трошки збільшує наші можливості в об'ємі виготовлення дронів, бо ящо ми маємо запчастини, то фізично можемо збирати один дрон на день без відриву від основної роботи.

Собівартість запчастин одного нашого дрона — в межах 12 тисяч гривень.

Більшу частину деталей я замовляю на торгових майданчиках у Китаї, частину — друкуємо на 3D принтері.

У Китаї замовляємо, бо це вигідно фінансово. До того ж, такі деталі у нас просто не виробляють. Часто підприємці замовляють там само, у Китаї, а тут просто наносять маркування. До прикладу, ми цей двигун замовили за 13 доларів. А у нас такий двигун коштує у два рази дорожче, а деякі продавці взагалі продають за 80 доларів. Він абсолютно такий самий, на нього просто нанесли інше гравіювання. І порахуйте. В нашому випадку не можу говорити, що зло, що ми в Китаї щось замовляємо. Злом є те, що ми не можемо це замінити нашими деталями.

Фото: Суспільне Житомир

Як допомогти

Найкращий варіант допомагати — донатити тим волонтерам, які збирають кошти на дрони.

Ми не збираємо гроші. Але можемо допомогти і навчити замовляти недорого потрібні деталі. Насправді, сам процес пошуку й замовлення деталей дуже затратний по часу та енергії. Якщо людина навчиться сама купити і принесе нам деталі, або ж замовить і віддасть іншим волонтерам, які збирають дрони — це буде дуже хорошою допомогою.

Я думаю, що це найкращий метод інвестування в своє життя і майбутнє. Це інвестування в перемогу України”, — розповів Сергій Защипас.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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