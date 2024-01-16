У Житомирі команда волонтерів у вільний після роботи час виготовляє кастомні дрони. Ці літальні апарати мають три типи радіозв'язку, можуть переносити вантажі, працювати з двома камерами та можуть бути персоналізовані під конкретні потреби військових підрозділів. З літа 2023 року волонтери виготовили більше 100 дронів.
Про це Суспільне Житомир розповів волонтер Сергій Защипас.
Наші дрони почалися як хобійні класу дальнольоту
“Півтора роки тому я з іншими волонтерами працювали над виробництвом буржуйок. Хлопці виготовляли, а моєю задачею було знаходити матеріали, дбати за логістику, роздавати готові буржуйки військовим. Так відпрацювали десь рік і запит пропав — волонтери і військові перестали масово просити буржуйки. Ми перестали виготовляти, і через місяць я вже почав шукати, де себе “приткнути”.
Дивлюся — весь час пишуть, що треба дрони. А у мене є колега Сергій, у нього вже багато років хобі — дрони класу дальнольоту. Людина займалася цим як спортом багато років. Ми подумали, потім з партнером Андрієм ще поговорили і вирішили “Давай скинемося і спробуємо робити дрони — це дорога штука, але потрібна. Будемо роздавати їх безкоштовно”. Так влітку 2023 року ми почали їх робити.
Зробили кілька, випробували, і передали військовим. Попросили зворотній зв'язок — відео використання, словесний опис наших недоліків, пропозиції, як би ми могли ці дрони покращити, бо ми хочемо досягти певного ідеалу за маленькі гроші. Хоча дрони виготовляють і закуповують і держава, і волонтери, попит на дрони в ЗСУ зараз достатньо великий. Їх завжди недостатньо, адже один екіпаж за день може використати до 10 дронів за день.
Що можуть житомирські “бджілки” та чим вони унікальні
Ми ніяк себе не називаємо, але наші літальні апарати між собою називаємо “бджілки”. Мисливські бджоли, дикі бджоли, отруйні бджоли. У нас рама одна називається Poisonous Bee — отруйна бджола. Тому ми так їх називаємо.
Наші дрони — кастомні. Тобто, виконані під індивідуальне замовлення та під індивідуальні потреби конкретних військових підрозділів. Коли ми надсилали їм перші наші дрони, вони казали, що потрібно змінити. Одні просять меншу раму, інші — навпаки, більшу раму. Ми робимо різні типи радіозв'язку. Окрім дронів, що можуть підняти півторалітрову пляшку води, у нас у розробці ще кілька проєктів. Ми робимо дрони на дві камери. А це — дрончик на базі FPV зі скидом. Фактично ідею скиду ми взяли чужу — придбали скид для Mavic, а одна дуже хороша людина переробила його для нашого дрону. Він накреслив і надрукував його, ми встановили, тестуємо, і скоро ми передамо цю штуку для випробування в ЗСУ. Теоретично, цей дрон може принести і скинути дві пляшечки водички кому потрібно.
Скільки дронів роблять та скільки це коштує
У нас є ліміт — 10 дронів на місяць. Це те, що ми можемо виготовити за власний рахунок. Також ми вже зараз почали робити дрони не тільки за власні кошти. Ми співпрацюємо з волонтерами, які збирають кошти і фінансують запчастини, з яких ми збираємо дрони. Це трошки збільшує наші можливості в об'ємі виготовлення дронів, бо ящо ми маємо запчастини, то фізично можемо збирати один дрон на день без відриву від основної роботи.
Собівартість запчастин одного нашого дрона — в межах 12 тисяч гривень.
Більшу частину деталей я замовляю на торгових майданчиках у Китаї, частину — друкуємо на 3D принтері.
У Китаї замовляємо, бо це вигідно фінансово. До того ж, такі деталі у нас просто не виробляють. Часто підприємці замовляють там само, у Китаї, а тут просто наносять маркування. До прикладу, ми цей двигун замовили за 13 доларів. А у нас такий двигун коштує у два рази дорожче, а деякі продавці взагалі продають за 80 доларів. Він абсолютно такий самий, на нього просто нанесли інше гравіювання. І порахуйте. В нашому випадку не можу говорити, що зло, що ми в Китаї щось замовляємо. Злом є те, що ми не можемо це замінити нашими деталями.
Як допомогти
Найкращий варіант допомагати — донатити тим волонтерам, які збирають кошти на дрони.
Ми не збираємо гроші. Але можемо допомогти і навчити замовляти недорого потрібні деталі. Насправді, сам процес пошуку й замовлення деталей дуже затратний по часу та енергії. Якщо людина навчиться сама купити і принесе нам деталі, або ж замовить і віддасть іншим волонтерам, які збирають дрони — це буде дуже хорошою допомогою.
Я думаю, що це найкращий метод інвестування в своє життя і майбутнє. Це інвестування в перемогу України”, — розповів Сергій Защипас.
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