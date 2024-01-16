Вишів стане менше, а студентам платитимуть гроші на навчання. Це передбачає масштабна реформа вищої освіти, яку у 2024 році планує розпочати Уряд України.

Як реформа полегшить життя абітурієнтам та студентам — в етері "Суспільне. Спротив" розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

За словами посадовця, ухвалені розпорядження стосуються модернізації мережі навчальних закладів вищої освіти і це ніяк не повʼязане із війною.

Студентам платитимуть за високі бали

В першу чергу це зміна системи фінансування закладів вищої освіти і взагалі системи бюджетного фінансування освіти для абітурієнтів, розповів Михайло Винницький.

"Наразі є система, яка базується на тому, що людина або бюджетник, або контрактник. І дуже часто різниця між ними — це якась тисячна бала на ЗНО. Планується розробити систему грантів, яка передбачає, що для тих, хто матиме найкращі результати ЗНО, буде стовідсотково оплачена їхня підготовка. А в інших випадках може бути грант, який перекриватиме, наприклад, 50, 60 чи 70 відсотків вартості навчання".

Таким чином з'явиться можливість розподілити частину бюджетних коштів між більшою кількістю студентів. Якщо раніше на 40 відсотків бюджетників припадали 60 відсотків контрактників, то тепер хочуть зробити з точністю навпаки, пояснив Михайло Винницький.

Мільйон доларів за обʼєднання

Реорганізовані внаслідок реформи виші отримуватимуть інвестиції на суму від одного до півтора мільйона доларів. Йдеться про обладнання та модернізацію мережі навчального закладу, пояснив заступник міністра освіти і науки України.

"У нас діє програма Світового банку, яка передбачає, що при кожному такому об'єднанні університет отримує від 1 до 1,5 мільйона доларів на обладнання, щоб покращити свою інфраструктуру".

Реорганізація передбачає приєднання "слабших" закладів до "сильніших", тобто зменшення кількості вишів. Але це не основна суть цієї трансформації, додав Михайло Винницький. Також за словами заступника міністра, не слід плутати це з оптимізацією закладів, оскільки немає мови про заощадження коштів шляхом об'єднання.

Чому скорочують кількість вишів

Ще один аспект реформи стосуватиметься зміни інфраструктури освіти. Оскільки інфраструктура по вищій освіті в багатьох випадках перейшла ще з радянських часів, коли кількість вступників була значно більшою. Нині ж випускників стало набагато менше у порівнянні з тим часом. Крім того, змінилася економіка, яка переходить з плановою у постіндустріальну. Професії, які потрібні для майбутнього, змінилися, пояснив заступник міністра.

"Якщо у 2023 році в Україні було близько 360 тисяч випускників шкіл, тоді як у 2008 році – 680 тисяч. До 2033 року ми матимемо приблизно 300 тисяч випускників. І це цифра, яка передбачає повернення поки що непідконтрольних Україні територій".

Роль у скороченні інфраструктури зіграла не так війна, як щорічне скорочення кількості населення, додав посадовець. Дітей в Україні щороку стає менше. Тож демографічні дані, за його словами, говорять самі за себе.

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