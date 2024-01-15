Поблизу Сумського ринку у Харкові встановили делінеатори, щоб водії авто не перешкоджали руху трамваю

Паркування авто поблизу Сумського ринку перешкоджає руху трамваїв, кожного дня є дві-три затримки, розповів Суспільне Харків директор департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради Дмитро Липовий.

"Це центр міста, вузькі вулиці, велике скупчення автомобілів. Тому один зі способів вирішення цієї проблеми — це встановлення делінеаторів. Погодили схему з патрульною поліцією й 16 січня встановили делінеатори", — сказав Липовий.

За його словами, розширення тротуару могло б обійтися дорожче за встановлення стовпчиків.

Встановлені стовпчики поблизу Сумського ринку, Харків, 16 січня 2024 року. Фото: Олексій Свід/Facebook

"Скільки це може коштувати ми не рахували, але думаю, у разів 50 або 100 дорожче, ніж встановити делінеатори. Ми встановили делінеатори, починаючи з найвужчого місця між тротуаром і трамвайними рейками й до в'їзду на парковку з іншого боку на Сумський ринок. Далі є зупинка, але в нас водії вже більш-менш привчені до того, що на зупинках громадського транспорту не треба паркуватися", — розказав директор департаменту.