Останні новини Харкова та Харківської області за 16 січня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці новин від редакції Суспільне Харків.
Вже 17 людей поранені внаслідок ударів РФ по Харкову
Кількість поранених внаслідок влучання РФ збільшилася до 17 людей, уточнив керівник ОВА Синєгубов.
За його інформацією, двоє жінок перебувають у тяжкому стані, ще 12 людей — у легкому та середньому станах. Троє людей під шпиталізації відмовились
Росія завдала ударів по середмістю Харкова ввечері 16 січня: є поранені
Удари по центру міста, є поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Удари саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, і саме туди, де житлова забудова. ДСНС вже працюють на місцях влучань", — написав Терехов.
Відомо щонайменше про чотирьох поранених внаслідок ударів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Їхній стан — легкий.
Вибухи пролунали у Харкові: місто під ударом РФ 16 січня
Серія вибухів пролунала у Харкові ввечері 16 січня. У місті та області оголошена повітряна тривога з 21:42.
Перший вибух було чути о 21:42, другий — о 21:44, повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.
Удари підтвердили міський голова Терехов та керівник обладміністрації Синєгубов.
Харківський режисер Артем Вусик претендує на премію імені Леся Курбаса з виставою "Веселка на Салтівці"
Засновник і режисер харківського театру "Нафта" Артем Вусик став одним із 17 претендентів на здобуття театральної премії імені Леся Курбаса. У разі перемоги харків'янин планує витрати грошовий приз на потреби театру.
Про це Артем Вусик розповів у коментарі Суспільне Харків.
За добу РФ не вела штурмових дій на Куп'янщині — Генштаб
На Куп’янському напрямку Росія наступальних дій не вела, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки потрапили під обстріли артилерії та мінометів на Слобожанському напрямку; близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове — на Куп'янському.
Поблизу Сумського ринку у Харкові встановили делінеатори, щоб водії авто не перешкоджали руху трамваю
Паркування авто поблизу Сумського ринку перешкоджає руху трамваїв, кожного дня є дві-три затримки, розповів Суспільне Харків директор департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради Дмитро Липовий.
"Це центр міста, вузькі вулиці, велике скупчення автомобілів. Тому один зі способів вирішення цієї проблеми — це встановлення делінеаторівдорожні стовпчики. Погодили схему з патрульною поліцією й 16 січня встановили делінеатори", — сказав Липовий.
За його словами, розширення тротуару могло б обійтися дорожче за встановлення стовпчиків.
"Скільки це може коштувати ми не рахували, але думаю, у разів 50 або 100 дорожче, ніж встановити делінеатори. Ми встановили делінеатори, починаючи з найвужчого місця між тротуаром і трамвайними рейками й до в'їзду на парковку з іншого боку на Сумський ринок. Далі є зупинка, але в нас водії вже більш-менш привчені до того, що на зупинках громадського транспорту не треба паркуватися", — розказав директор департаменту.
Дві смертельні ДТП сталися на Харківщині вранці 16 січня
Троє людей загинули, є поранені, серед яких — трирічна дитина, повідомили у поліції.
У селищі Пісочині сталася аварія за участю автомобілів Subaru Forester та Toyota Aurion. 58-річний водій Subaru Forester помер на місці, 28-річну водійку Toyota Aurion та трирічну дівчинку, яка була на пасажирському сидінні, шпиталізували.
Між селами Кам'янкою та Долиною зіштовхнулися Chevrolet Aveo та Lexus. Внаслідок аварії загинули 59-річний водій та 52-річний пасажир автомобіля Chevrolet Aveo.
Кажанів, яких у Полтаві викинули з балкона, планують після зимівлі та реабілітації у Харкові повернути на Полтавщину
Про це Суспільне Харків розказала фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Анастасія Вовк.
За її словами, тих кажанів, які після падіння з восьмого поверху літати не зможуть, залишать у Харкові.
Родина з Дворічної отримала нове житло за програмою "Адреси дитинства"
Про це повідомила пресслужба ОВА.
Для родини Лариси Дрильчук, яка евакуювалася з Дворічної разом з вісьмома дітьми, збудували будинок у Коротичі під Харковом. До цього вона винаймала житло.
"Для дитячого будинку сімейного типу збудували енергоефективну оселю більш як 285,5 квадратних метрів площі. В будівлі все передбачено для розвитку, навчання та комфортного життя дітей. Зведення підтримав уряд Об’єднаних Арабських Еміратів", — сказано у повідомленні.
Наслідки ударів по Вовчанську: фото прокуратури
"15 січня близько 21:50 збройні сили РФ вдарили керованою авіабомбою по цивільному підприємству у Вовчанську. Будівля повністю зруйнована. Згодом російські військові вже з артилерії обстріляли міський парк: пошкоджено памʼятники", — сказано у повідомленні прокуратури.
Погода на 17 січня на Харківщині: дані гідрометцентру
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів, вдень без опадів;
- На дорогах ожеледиця;
- Вітер західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу;
- Температура повітря у Харкові: вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.
У Печенігах вандали пошкодили Алею Пам'яті полеглих захисників
Про це повідомив голова громади Олександр Гусаров.
У коментарі Суспільне Харків він зазначив, що акт вандалізму стався кілька днів тому.
"Видно, що пошкодили, видно, що завданий був удару або ногою, або якимось предметом. Сталося це декілька днів тому. Пошкоджено два стенди з фотографіями", — сказав Гусаров.
На Харківщині четверо хворих на коронавірус померли протягом 8-14 січня
З початку епідемсезону восени 2023 року у регіоні зафіксували смерті 52 людей з коронавірусом, повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
За його даними, протягом тижня у регіоні на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіли 2875 людей, з них 1057 (36,8%) — діти віком до 17 років.
"Госпіталізовано 126 людей, з них — 35 дітей (27,8%). Серед госпіталізованих питома вага хворих із COVID-19 становить 37,3% — 47 людей", — сказано у повідомленні.
У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на ГРВІ зросла на 22,3%, кажуть епідеміологи.
В облцентрі зазначили, що зафіксували 28 випадків грипу: 27 людей мали грип типу А, одна людина — типу В.
Рух транспорту на вул. Трінклера обмежать
Рух транспорту на вул. Трінклера, на ділянці від просп. Незалежності до майдану Свободи, заборонений щодня з 8:00 до 18:00 до 20 січня, повідомила пресслужба міської ради.
"Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з усунення наслідків ворожих обстрілів. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. Сумською, просп. Незалежності, просп. Науки, майданом Свободи та іншим", — сказано у повідомленні.
Чому оголосили евакуацію з двох громад Куп'янського району: пояснення ОВА
Евакуацію оголосили через обстріли, сказав в етері нацмарафону керівник ОВА Синєгубов.
"Ми будемо спочатку акцентувати на виїзді людей з сім'ями, далі планово будемо комунікувати, щоб люди виїздили. Це пов'язано з тим, що там постійно обстріли й проживати там небезпечно. Люди демонструють досить низьку евакуацію по цьому напрямку, тому фактично РВА прийняла таке рішення", — розказав Синєгубов.
Він зазначив, що загалом евакуювали з різних напрямків Харківщини близько 30 тис. людей. З них майже 12 тис. лишилися у Харкові.
"Перше, що хоче знати людина, куди вона поїде і де буде жити. Ми використовуємо гуртожитки ВНЗ у Харкові, завдяки міжнародним партнерам надаємо всі необхідні послуги. Щодо евакуації, то у нас залучено 14 волонтерських організацій, транспорт МВА. Чи безпечно? По-різному. Там, де людей вивозимо, ретельно проробляються евакуаційні маршрути", — розказав керівник обладміністрації.
На блокпосту у Харкові виявили зброю
20 гранат виявила собака Мальта в авто, повідомили у Нацгвардії України.
Жителька Куп’янська отримала підозру у співпраці з РФ під час окупації
Про це повідомила пресслужба облпрокуратури.
За її даними, жінка погодилася працювати в окупаційній адміністрації.
"Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до псевдооргану влади для отримання пільг, формувала особисті справи і готувала службову документацію відповідно до законодавства РФ", — сказано у повідомлення.
Підозрювану планують оголосити у розшук. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненерго
"За минулу добу заживлено 21 точку обліку. Зараз енергетики працюють над відновленням електроживлення на 36 об’єктах. Залишаються знеструмленими через бойові дії 64 населені пункти та близько 15,9 тисячі споживачів", — сказано у повідомленні Міністерства енергетики.
Оголосили обов'язкову евакуацію з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка Кіндрашівської громади;
- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади.
За даними ОВА, у цих населених пунктах перебувають 3043 людей, з них 279 — діти.
Жителька Чкаловської громади відсвяткувала 100-річний ювілей
Про це 16 січня повідомили у громаді.
За її даними, Марія Чоломбитько народилася у селі Юрченковому, де живе і донині.
"У віці 18 років нашу ювілярку застала Друга світова війна, і дівчину забирали рити окопи у Печенігах, через які фронт прокотився тричі. Згадуючи ті події і порівнюючи їх з сьогоднішньою війною, Марія Олексіївна зазначає, що німець так не бив і не знущався. Під час окупації вона перебувала у селі, ховалася від обстрілів та бачила, як поводилися рашисти", — сказано у повідомленні.
У Марії Чоломбитько 10 онуків, 17 правнуків і двоє праправнуків.
У Харківському зоопарку розказали, чи приймають ялинки
За даними пресслужби, ялинки, які були прикрашені на свята, у закладі не приймають з міркувань безпеки тварин.
Міський голова Змієва — про обвинувачення у розкраданні коштів на ремонті дитсадка
"Моя позиція — невинен. Впевнений, що жодної копійки привласнення коштів там не могло бути взагалі, і цю позицію буду відстоювати в суді", — сказав Павло Голодніков у коментарі Суспільне Харків.
За його словами, коли він обійняв посаду голови, будівництво садка було завершеним на 70%, надалі він не ставив підписи на документах без результатів технічного нагляду.
На пожежі у Харкові загинув чоловік
У Слобідському районі Харкова пожежа спалахнула у квартирі на шостому поверсі. Загиблому було 55 років.
"Розвідкою виявлено загоряння домашніх речей та меблів на площі 18 кв. м, а також тіло загиблого чоловіка. Причина пожежі встановлюється", — повідомили рятувальники.
У Довжику Золочівської громади на пожежі загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Пожежа у приватному будинку у Довжику сталася о 16:14. За даними рятувальників, горіли домашні речі та стіна в одній з кімнат.
"Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1962 року народження. Площа горіння склала 20 кв. м. Ймовірна причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей", — сказано у повідомленні.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 16 січня
За даними Генштабу ЗСУ, поблизу Синьківки на Харківщині українські військові відбили дві атаки росіян. Авіаударів зазнали Берестове і Веселе.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Вони здійснили 11 оглядів місць подій, задокументували наслідки обстрілів та відкрили 10 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією росіян, повідомив керівник поліції Харківщини Тимошко.
Обстріли Харківщини: зведення обладміністрації
Артилерійських та мінометних ударів РФ зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема:
- Гур'їв Козачок Богодухівського району;
- Козача Лопань Харківського району;
- Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка Чугуївського району;
- Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
За даними Синєгубова, Вовчанськ обстріляли з РСЗВ о 21:50 та 23:00, пошкоджена адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг.
Близько 15:30 РФ вдарила КАБами по Веселому Харківського району. Пошкоджена будівля школи, зруйнована будівля клубу.
У 11 селах Балаклійської громади 16 січня будуть знеструмлення
Через невідкладні ремонтні роботи 16 січня у Балаклійській громаді енергопостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00, йдеться у повідомленні МВА.
Населені пункти, де не буде світла 16 січня:
- Асіївка;
- Успенівка;
- Слобожанське;
- Новомиколаївка;
- Шевелівка (частково);
- Мілова;
- Криничне;
- Крейдянка;
- Лозовенька;
- Нова Серпухівка;
- Вільне.
Погода на 16 січня: дані гідрометцентру
- Хмарна погода;
- Вночі невеликий сніг;
- Вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу.
- Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця;
- Вітер вночі південний, вдень західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.