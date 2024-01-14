НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зернотерка, якою користувалися до нашої ери, знаходиться у музеї на Хмельниччині
МУЗЕЇІСТОРІЯРегіони

Зернотерка, якою користувалися до нашої ери, знаходиться у музеї на Хмельниччині

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зернотерка зберігається у музеї на Хмельниччині
Зернотерка VI-III ст. до н.е., січень 2024, Хмельниччина. Фото: Дунаєвецький історико-краєзнавчий музей

У фонді Дунаєвецького історико-краєзнавчого музею, що на Хмельниччині, зберігається зернотерка — попередниця млина, датована VI-III століттям до нашої ери. Вона складається з двох каменів, унаслідок тертя яких зерно перетворюється на муку.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла наукова співробітниця Дунаєвецького історико-краєзнавчого музею Дарія Сальцин.

За її словами, для створення зернотерки використовували граніт. Каміння мало бути великим і плоским, щоб сили тертя вистачало для молотіння.

"У нашому музеї зернотерка — обгоріла, ймовірно, через пожежу, тому вона не міцна і сипуча. Нижній камінь експоната оригінальний, а верхній — не від цієї зернотерки, тому що це інша порода. Крім того, я припускаю, що верхнє каміння має бути більше за розміром, адже для того, щоб розтерти зерно, потрібно прикласти силу двох рук", — пояснила Дарія Сальцин.

Наукова співробітниця каже, для того, щоб змолоти зерна, між каміння ставили невелику їхню кількість, бо від тиску вони ковзали поверхнею.

"Верхній шар зерна — твердий і гладкий, тому його було важко розтерти. Історики й археологи Хмельниччини проводили експеримент на різних зернотерках, щоб власноруч перевірити технологію її роботи. Було встановлено, що за три хвилини можна перетерти 10 грамів зерна. Під час дослідження використовували різні способи тертя, щоб дізнатись, який найефективніший. Визначили, що на результативність помелу впливали різні фактори такі, як сорт зерна, його якість, сила з якою може працювати людина", — зазначила Дарія Сальцин.

З її слів, зернотерка мала термін придатності: "Прилад зношувався, каміння ставало сипке. Якщо люди продовжували користуватись такою зернотеркою, то дуже дрібні частини каміння могли потрапляти у перетерту муку, через що вона була темнішого кольору і з гірким присмаком. Якщо споживати таке борошно, могло бути забиття шлунку. Крім того, така суміш негативно впливала на зуби, вони були стесані".

Дарія Сальцин розповіла, зернотерку знайшли у 2020 році під час проведення розкопок поблизу села Чаньків Дунаєвецької громади.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Всесвітній день сніговика. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається зимова композиція, якій 40 років
Всесвітній день сніговика. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається зимова композиція, якій 40 років
Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти
Сходи з музею Романа Шухевича у Львові вдалося зберегти
виставка квитків з міського транспорту кроп
У Кропивницькому презентували колекцію квитків з міського транспорту. Серед експонатів – 100-річний трамвайний квиток
День музейного селфі у Полтаві 2024
У Полтавській громаді відзначили день музейного селфі
На початок