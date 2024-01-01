Втрати Харківщини у січні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

У січні стало відомо про загибель 39 українських військових з Харківської області. Про смерть оборонців офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.

Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.

Юрій Жаболенко

Юрій Жаболенко загинув поблизу Очеретиного Донецької області. На фронті він служив навідником механізованого батальйону. Юрію був 41 рік, у нього залишилися двоє маленьких синів та дружина.

Сергій Лопухов

Сергій Лопухов. Фото: Чугуївська міська рада

У Чугуївській громаді попрощалися із 25-річним бійцем Сергієм Лопуховим. 10 січня захиснику мало б виповнитися 26 років. Сергія Лопухова поховали на Алеї пам'яті.

Василь Калашник

Василь Калашник. Фото: Малинівська громада

Василь Калашник з Малинівської громади загинув на війні. Калашник був головним сержантом, служив командиром зенітного артилерійського відділення зенітного артилерійського взводу.

Дмитро Шелюг

23-річний Дмитро Шелюг 25 грудня 2023 року поліг під Авдіївкою. 3 січня з ним простилися у Шевченківській громаді.

Ігор Колмаков

Ігор Колмаков. Фото: Микола Бакшеєв/Telegram

Ігор Колмаков з Первомайського поліг 29 грудня 2023 року, виконуючи бойове завдання під Авдіївкою на Донеччині. Він служив командиром бойової машини механізованого відділення. Ігорю Колмакову було 49 років.

Роман Яковенко

Роман Яковенко. Фото: Валківська міська рада/Facebook

42-річний Роман Яковенко з Валок загинув 1 січня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Новоселидівки Донецької області. У 2014 році він боронив Донецький аеропорт, продовжив служити командиром батальйону. Мав відзнаки президента, Головнокомандувача ЗСУ та Міноборони.

В'ячеслав Божедай

В'ячеслав Божедай. Фото: Височанська селищна рада

В'ячеслав Божедай з Бабаїв загинув під час бойового завдання 30 грудня 2023 року поблизу Іванівки на Куп'янському напрямку. В'ячеславу було 47 років. З бійцем попрощалися 3 січня на новому кладовищі у Бабаях.

Владислав Мельник

Владислав Мельник. Фото: Олександр Гололобов

На Донеччині 30 грудня поліг житель Черкаської Лозової Владислав Мельник. З ним простилися 6 січня.

Руслан Пилипака

Руслан Пилипака. Фото надав Русько-Тишківський ліцей/Facebook

"Ми знаємо його як прекрасну людину, талановитого, порядного, доброго, відданого своїй Батьківщині": 31 грудня 2023 року на війні загинув Руслан Пилипака з села Руські Тишки Харківського району.

Євген Ємець

Євген Ємець. Фото: Елеонора Культенко/Facebook

У Барвінковому на Харківщині попрощалися з 37-річним Євгеном Ємцем, який 29 грудня 2023 року загинув на Бахмутському напрямку. Він служив розвідником у 54-й ОМБр. У загиблого лишилися батьки.

Роман Тимофій

Роман Тимофій. Фото: Лозівська міська територіальна громада/Facebook

Боєць Роман Тимофій з села Катеринівки Лозівської громади загинув 7 січня 2024 року поблизу Очеретиного Донецької області. У день загибелі йому виповнилося 47 років. З 2023 року Роман служив механіком-водієм відділення землерийних машин. У нього залишилася донька.

Віктор Загорулько

Віктор Загорулько. Фото: Олег Чернобай/Facebook

21-річний військовослужбовець Віктор Загорулько з Пісочинської громади загинув 4 січня 2024 року під час виконання бойових завдань поблизу Кліщіївки на Донеччині. Служив на посаді старшого оператора 2-го відділення 2-го взводу протитанкових ракетних комплексів роти протитанкових керованих ракет.

Анатолій Абросімов

Анатолій Абросімов. Фото: Люботинська міська рада

41-річний Анатолій Абросімов із Люботина на Харківщині загинув у результаті артилерійського обстрілу РФ 10 січня в районі населеного пункту Іванівське Донецької області. У військового залишилися донька та син.

Вадим Мац

Вадим Мац. Фото: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

25-річний Вадим Мац із Харкова загинув у ніч на 27 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в Серебрянці Донецької області — російська керована авіабомба влучила в бліндаж. У липні 2022 року чоловік вступив до добровольчого батальйону "Хартія", став оператором БПЛА. Посмертно йому присвоїли орден "За мужність" II ступеню.

Валентин Гончар

Валентин Гончар. Фото: Богодухівська міська рада/Facebook

49-річний Валентин Гончар з 15 січня 2023 року вважався зниклим безвісти, він перестав виходити на зв'язок під час боїв на околиці Бахмута на Донеччині. Валентина Гончара поховали у селищі Горькому Богодухівської громади 17 січня 2024 року. У нього залишився батько і брат.

Андрій Дерев'янко

Андрій Дерев'янко. Фото: Павло Голодніков/Facebook

15 січня в Таранівці Зміївської громади поховали 55-річного військового Андрія Дерев'янка, який поліг 6 січня біля Іванівки Куп'янського району внаслідок обстрілу з мінометів. Він був розвідником другого механізованого батальйону 43-ї окремої артилерійської бригади ім. Тараса Трясила.

Віталій Вах

Віталій Вах. Фото: Ірина Карабут/Facebook

16 січня на фронті загинув 52-річний старший сержант і командир кулеметного відділення Віталій Вах із Краснокутська Харківської області.

Микола Андрєєв

Микола Андреєєв. Фото: Олександр Гусаров

Під час виконання бойового завдання біля Новомихайлівки на Донеччині 13 січня загинув 33-річний військовий Микола Андрєєв із Печенігів Харківської області. Він був навідником 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Михайло Столбенко

Михайло Столбенко. Фото: Борівська селищна рада/Telegram

У бою під Мар'їнкою на Донеччині 16 січня загинув 38-річний Михайло Столбенко з позивним "Фаза" з Борової Харківської області. У листопаді 2023 року пішов у ЗСУ, служив у 46 окремій аеромобільній бригаді. У Столбенка залишилися дружина, син, донька та літні батьки.

Станіслав Ткач

Станіслав Ткач. Фото: Височанська селищна рада/Facebook

Станіслав Ткач з селища Високого загинув 13 січня від удару російського FPV дрона-камікадзе поблизу Вербового на Запоріжжі. Йому було 45 років.

Сергій Холод

Сергій Холод. Фото: Височанська селищна рада/Facebook

Сергій Холод з Бабаїв Височанської громади поліг 14 січня поблизу Опитного на Донеччині. Йому було 23 роки.

Сергій Фадєєв

Сергій Фадєєв. Фото: Олена Леонець/Facebook

Сергій Фадєєв із Хотімлі Старосалтівської громади загинув 12 січня на фронті в Херсонській області. Він став до лав ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення. Сергій Фадєєв не був одружений. У нього залишилися мати та сестра.

Роман Здоров

Роман Здоров. Фото: Краснокутська селищна рада/Facebook

Роман Здоров з села Костянтинівки Краснокутської громади загинув 9 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу Левадного на Запоріжжі. До січня 2024 року його вважали безвісти зниклим. 24-річний Роман Здоров служив навідником механізованого батальйону.

Іван Бреславський

Іван Бреславський. Фото: Зміївська міська рада

На війні поліг 29-річний Іван Бреславський із Таранівки Зміївської громади: з 10 березня 2023 року вважали, що він зник безвісти в Червонопопівці Луганської області.

Костянтин Шевченко

Костянтин Шевченко. Фото: Олександр Єсін/Facebook

На Куп'янському напрямку 18 січня загинув 42-річний Костянтин Шевченко з Новоселівки Нововодолазької громади. Чоловік пішов служити в серпні 2022 року. Був старшим навідником протитанкового взводу в механізованому батальйоні.

Станіслав Бірюков

Станіслав Бірюков. Фото: Печенізька селищна рада

22 січня жителі Мартового живим коридором попрощалися 30-річним Станіславом Бірюковим, який 11 липня 2023 року на Донеччині.

Іван Беспальченко

Іван Беспальченко. Фото: Катеринівський старостинський округ/Facebook

20 грудня 2023 року в Куп’янському районі за тиждень до 49-річчя загинув Іван Беспальченко з Лозівської громади на Харківщині. У листопаді 2022 року чоловік пішов воювати. Був стрільцем-помічником гранатометника 43 окремої артилерійської бригади.

Микола Цапенко

Микола Цапенко. Фото: Катеринівський старостинський округ/Facebook

23 грудня 2023 року на Запорізькому напрямку поліг 53-річний Микола Цапенко з Лозівської громади на Харківщині. Після початку повномаштабного вторгнення чоловік одразу хотів піти добровольцем на війну, але через стан здоров'я родина відмовила йому. Після того, як його сина призвали до ЗСУ у 2023 році, Цапенко потайки від родини пішов служити.

Володимир Кохтенко

Володимир Кохтенко. Фото: LozovaNews/Telegram

21 січня поблизу Тернів Донецької області загинув 35-річний військовий Володимир Кохтенко з Олександрівки Лозівської громади — чоловік отримав смертельні поранення. Боєць брав участь в АТО, у лютому 2022-го — став на захист країни. Восени того ж року отримав тяжке поранення. Після лікування повернувся до лав ЗСУ.

Олександр Семенюк

Олександр Семенюк. Фото: Височанська селищна рада/Facebook

21 січня в Куп'янському районі загинув 46-річний Олександр Семенюк із селища Високого на Харківщині. 14 листопада 2022 року чоловік пішов служити у ЗСУ. Мав звання молодшого сержанта. З рідних в Семенюка залишилася сестра.

Іван Віценцик

Іван Віценцик. Фото: В'ячеслав Задоренко/Telegram

21 січня поблизу Авдіївки Донецької області загинув 37-річний військовий Іван Віценцик із Дергачів на Харківщині. У травні 2022 року чоловік пішов служити в ЗСУ. Був молодшим сержантом 74-го окремого розвідувального батальйону. Його нагородили медалями "За відвагу", "За хоробрість у бою" та "Ветеран війни". В Івана Віценцина залишилися дружина Євгенія та троє дітей – Олександра, Іван і Анастасія.

Юрій Анопко

Юрій Анопко. Фото: В'ячеслав Задоренко/Telegram

17 січня поблизу Ягідного на Куп'янському напрямку поліг 47-річний військовий Юрій Анопко. 26 січня його поховали на Алеї Слави в Дергачах Харківської області.

Артем Ярошенко

Артем Ярошенко. Фото: Олександр Єсін/Facebook

У січні 29-річного військового Артема Ярошенка з Новоселівки Нововодолазької громади визнали загиблим у Луганській області: з червня 2023-го рідні втратили зв'язок із бійцем.

Сергій Алфьоров

Сергій Алфьоров. Фото: Виконком Люботинської міськради/Facebook

На фронті в Донецькій області 18 січня загинув 51-річний військовий Сергій Алфьоров із Люботинської громади на Харківщині.

Євген Телицький

Євген Телицький. Фото: Олег Чернобай/Facebook

Поблизу Білогорівки на Луганщині 18 січня загинув військовий Євген Телицький із Нового Коротича Харківської області. У військового залишилися дві доньки.

Дмитро Волобуєв

Дмитро Волобуєв. Фото: Олег Чернобай/Facebook

На Куп'янському напрямку 18 січня загинув внаслідок артобстрілу 32-річний Дмитро Волобуєв із Пісочинської громади. Чоловік пішов служити у серпні 2022 року. Волобуєв був командиром гранатомета 43 окремої артилерійської бригади. У військового залишилася дружина.

Гліб Харченко

29 січня в Балаклії попрощалися з військовим Глібом Харченком. Він поліг поблизу Кліщіївки Донецької області 21 січня.

Олександр Калініченко

Олександр Калініченко. Фото: Зміївська громада

23-річний Олександр Калініченко з села Костянтівка Чугуївського району загинув 5 січня під час виконання бойового завдання біля Новомихайлівки на Донеччині. Він доєднався до війська у серпні 2022 року

Сергій Гладкий

Сергій Гладкий. Фото: Золочівська селищна рада

Військовослужбовець Сергій Гладкий із села Рідного Краю на Харківщині помер 7 січня 2024 року. З червня 2023 року він боронив Донеччину.

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