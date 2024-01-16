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На Харківщині поховали розвідника, який загинув на Куп'янському напрямку
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На Харківщині поховали розвідника, який загинув на Куп'янському напрямку

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Андрій Дерев'янко
Андрій Дерев'янко . Фото: Павло Голодніков/Facebook

15 січня в Таранівці Зміївської громади поховали 55-річного військового Андрія Дерев'янка, який поліг 6 січня біля Іванівки Куп'янського району внаслідок обстрілу з мінометів.

Про це повідомляє Зміївська міська рада.

У Таранівці на Харківщині ховають військового Андрія Дерев'янка, 15 січня 2024 року
У Таранівці на Харківщині ховають військового Андрія Дерев'янка, 15 січня 2024 року. Фото: Павло Голодніков/Facebook

"Усе своє життя чоловік прожив у селі Таранівці. Його як справжнього патріота знали та поважали односельці, які прийшли провести його в останню земну дорогу. Добрий, відповідальний, цілеспрямований і безвідмовний, — так характеризують Андрія усі, хто був з ним знайомий. Він був надзвичайно талановитим, захоплювався малюванням і скульптурою. Не терпів несправедливості та жив по совісті", — сказано в повідомленні.

Поховання Андрія Дерев'янка в Таранівці, 15 січня 2024 року
Рідні Андрія Дерев'янка та жителі Таранівки прощаються із загиблим військовим, 15 січня 2024 року. Фото: Павло Голодніков/Facebook

10 липня 2022 року Андрій Дерев'янко пішов служити. Він був розвідником другого механізованого батальйону 43-ї окремої артилерійської бригади ім. Тараса Трясила, повідомив міський голова Павло Голодніков.

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