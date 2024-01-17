Оператор БПЛА з Харкова загинув від влучання авіабомби в бліндаж на Донеччині

25-річний Вадим Мац із Харкова загинув у ніч на 27 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання в Серебрянці Донецької області — російська керована авіабомба влучила в бліндаж.

Про це повідомляє пресслужба Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

"Надійшла трагічна звістка про загибель випускника університету молодшого лейтенанта Вадима Маца – командира 1-го екіпажу розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, 13-ої бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", — йдеться в повідомленні.

За даними вишу, Мац народився 25 січня 1998 року в Харкові. У 2015 році закінчив гімназію-інтернат "Кадетський корпус". Потім вступив до НЮУ імені Ярослава Мудрого та здобув юридичну освіту.

"Хлопець із дитинства мріяв підкорити небо. Авіація — це поклик його душі. Після закінчення нашого університету Вадим працював бортпровідником в авіакомпаніях та здобував другу вищу освіту в Льотній академії Національного авіаційного університету. Йшов до своєї мети всупереч усьому. Але війна забрала у нього змогу літати та продовжувати навчання на пілота", — сказано у повідомленні.

З перших днів повномасштабного вторгнення Мац займався волонтерством у Харкові та допомагав людям, зазначили в пресслужбі.

"Перші чотири місяці вторгнення щодня виїздив на позиції 92 ОМБр ризикуючи життям, забезпечуючи хлопців харчуванням, необхідними речами та робив збори на дрони для бригади", — повідомили в університеті.

У липні 2022 року Мац вступив до добровольчого батальйону "Хартія", став оператором БПЛА. Посмертно йому присвоїли орден "За мужність" II ступеню.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube