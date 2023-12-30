Вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні — Зеленський

Україна вже має чіткий графік міжнародної роботи в січні, йде підготовка до виробництва більшої кількості зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 30 грудня.

"Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть – будуть сильними", — сказав він.

Зеленський також окремо подякував партнерам за нову оперативну роботу для посилення української ППО.

"Важливо, щоб протидія терору не припинялась ані на день. Щоб Росія не змогла виграти нічого в цій війні. І так буде", — додав президент.

Раніше сьогодні Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій учасники підбили воєнні підсумки 2023 року.

Напередодні, 29 грудня, Володимир Зеленський відвідав позиції українських військових в Авдіївці на Донеччині.